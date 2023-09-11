В iPhone 15 от Apple, вероятно, откажутся от популярных функций

Apple собирается выпустить долгожданный iPhone 15 в этом месяце, но, похоже, в новой модели не будет некоторых знакомых функций. Слухи о предстоящем выпуске предполагают, что Apple удалит пять популярных инструментов из линейки iPhone. Вот функции, которые вы не должны ожидать увидеть на iPhone 15.

Порт Lightning

Вероятно, самым значительным изменением является удаление порта Lightning, который будет заменен универсальным портом USB-C. Переход на USB-C делает продукты Apple более совместимыми с другими устройствами, повышая удобство для пользователей.

Нотч

Спустя семь лет с момента дебюта на iPhone X культовая выемка может наконец исчезнуть. Удаление выреза позволит iPhone 15 иметь больший передний экран, максимально увеличивая площадь дисплея для таких функций, как Dynamic Island.

Кнопка выключения звука

По слухам, традиционная кнопка отключения звука, известная своей удобной функцией отключения звука, будет заменена кнопкой действия. Новая кнопка предоставит пользователям возможность назначать различные действия, хотя для тех, кто предпочитает эту функцию, все еще может быть возможность доступа к функции отключения звука.

Стальная рама

Ожидается, что известная стальная рама iPhone будет исключена из моделей iPhone 15 Pro. Эксперты предполагают, что это изменение приведет к созданию более прочного и премиального дизайна. Кроме того, новая рамка может способствовать снижению общего веса моделей iPhone 15 Pro.

Нет больше золота

Хотя вариант золотого цвета не так значителен, как другие изменения, он больше не будет доступен для iPhone 15. Вместо этого пользователи могут ожидать такие цветовые варианты, как серебро, «черный космос», «серый титан» и темно-синий.

Решение Apple удалить эти популярные функции из iPhone 15 отражает постоянное стремление компании к инновациям и улучшению пользовательского опыта. Внося эти изменения, Apple стремится улучшить совместимость, максимально увеличить пространство на экране и предложить более изящный дизайн своей последней модели iPhone.

Источники: Гетти.