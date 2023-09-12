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AirPods Pro 2 теперь поставляется с чехлом для зарядки USB-C

ByГабриэль Бота

сентябрь 12, 2023
AirPods Pro 2 теперь поставляется с чехлом для зарядки USB-C

Apple объявила, что новые AirPods Pro 2 будут поставляться с чехлом для зарядки USB-C вместо разъема Lightning. Это изменение связано с принятием Apple USB-C в качестве стандартного разъема для своих продуктов, включая Mac, iPad и Siri Remote.

Сами AirPods Pro 2 не получат никаких аппаратных обновлений, но теперь будут совместимы с зарядкой через USB-C. Это означает, что пользователи могут удобно использовать один и тот же кабель для зарядки своих Mac, iPad, AirPods и новой линейки iPhone 15. Кроме того, AirPods Pro 2 можно заряжать напрямую от iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Для клиентов, приобретающих новые AirPods Pro 2, в комплект поставки будет включен чехол для зарядки USB-C. Однако, вопреки первоначальным ожиданиям, Apple не будет продавать чехол для зарядки USB-C отдельно.

Заказы на новые AirPods Pro 2 с чехлом для зарядки USB-C уже можно размещать, а поставки начнутся 22 сентября. Цена на AirPods Pro 2 остается на уровне 249 долларов.

В целом, это обновление отражает стремление Apple стандартизировать свои продукты с помощью разъема USB-C, что позволит повысить удобство и совместимость между устройствами.

источники:
– Яблочное мероприятие

By Габриэль Бота

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