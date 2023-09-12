Презентация Apple в 2023 году: ожидания от iPhone 15 серии и других моделей

Долгожданная ежегодная презентация Apple, известная как «Wonderlust», должна состояться сегодня, и энтузиасты Apple по всему миру с нетерпением ждут презентации серии iPhone 15 следующего поколения, а также других интересных анонсов. Генеральный директор Тим Кук проведет мероприятие в знаменитом Театре Стива Джобса в Калифорнии.

В ходе мероприятия аналитики Apple предоставят информацию и мнения о том, чего ожидать от Apple Launch Event 2023. Будет проведен углубленный анализ предполагаемых особенностей iPhone 15, включая Apple Watch следующего поколения и другие интересные аксессуары. Прямые трансляции и визуальные эффекты из парка Купертино дадут зрителям возможность проникнуться атмосферой мероприятия.

Одним из самых ярких событий мероприятия, несомненно, станет запуск серии iPhone 15. По предварительным данным, базовая модель iPhone 15 сохранит такие же размеры и вес, как и ее предшественник iPhone 14. Ожидается, что iPhone 15 Pro будет немного толще, но легче предыдущей модели. С другой стороны, iPhone 15 Pro Max, по прогнозам, будет легче и немного тоньше своего предшественника.

Что касается цен, прогнозируется, что стартовая цена меньшей модели Pro останется на уровне 999 долларов. Однако его производительность будет улучшена, включая увеличение оперативной памяти.

Ходят также слухи о других интересных функциях, таких как возможность создания более легкого iPhone 15 Pro со средней рамой из титана Grade 5. Кроме того, есть предположения, что следующее поколение iPhone может перейти на зарядные кабели USB-C.

Чтобы посмотреть презентацию Apple Wonderlust в прямом эфире, у зрителей есть несколько вариантов потоковой передачи. Подписчики Apple TV смогут подключиться к своим устройствам в 10:30, а те, кто не является подписчиком, смогут посмотреть событие на официальной странице Apple на YouTube. Кроме того, зрители также могут посмотреть мероприятие через свои веб-браузеры, посетив веб-сайт Apple.

После основного выступления генерального директора Тима Кука будет проведен дальнейший анализ видения и целей Apple, обеспечивающий полное понимание направления развития компании.

источники:

– Макруморы

– TrendForce (прогноз цен на iPhone 15)

– Стремление Европейского Союза к стандартизации зарядных кабелей

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