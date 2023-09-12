Заголовок вторника: iPhone 15 от Apple и юридическая битва Google

В завтрашних новостях Apple проведет свое ежегодное основное мероприятие, на котором ожидается презентация долгожданного iPhone 15 и Apple Watch Series 9. Это событие имеет решающее значение для Apple, поскольку в последние кварталы продажи iPhone снижались. Только на прошлой неделе акции компании упали более чем на 6% из-за сообщений о том, что Китай запретил использование iPhone для государственных служащих и государственных фирм. Презентация новых iPhone и Apple Watch произошла в критический момент, поскольку Apple стремится разжечь ажиотаж и увеличить продажи.

Тем временем Google предстоит судебная тяжба с Министерством юстиции (DOJ) по поводу обвинений в монополии онлайн-поиска. Министерство юстиции представит свою позицию, пытаясь доказать, что Google злоупотребил своим доминирующим положением в отрасли. Этот иск против Google является серьезным испытанием для правительства США, поскольку оно стремится использовать закон 133-летней давности для регулирования деятельности технологического гиганта и других крупных игроков отрасли.

Результаты обоих событий окажут существенное влияние на технологическую отрасль. Представление нового продукта Apple определит будущую траекторию развития компании, поскольку она стремится вернуть себе позицию лидера рынка в индустрии смартфонов. С другой стороны, судебная тяжба Google с Министерством юстиции имеет более широкие последствия для регулирования крупных технологических компаний и может создать прецедент для будущих антимонопольных дел.

В целом, заголовки вторника обещают захватывающие события в мире технологий. Представление Apple iPhone 15 и судебная тяжба Google подчеркивают текущие проблемы и возможности, с которыми сталкиваются крупные игроки отрасли.

Определения:

– iPhone 15: последняя версия флагманского смартфона Apple, которая, как ожидается, будет представлена ​​на ежегодном мероприятии компании.

– Apple Watch Series 9: новейшая версия умных часов Apple, дебют которой также ожидается на основном мероприятии.

– Министерство юстиции (МЮ): Федеральный исполнительный департамент США, отвечающий за соблюдение закона и отправление правосудия.

– Монополия: возникает, когда одна компания имеет исключительный контроль над определенным рынком или отраслью, что часто приводит к антиконкурентному поведению.

– Антимонопольное законодательство: относится к законам и постановлениям, которые призваны предотвращать монополии и способствовать справедливой конкуренции на рынке.

источники:

– Нет URL-адресов – оригинальная статья из Yahoo Finance Live.