Apple прекратила выпуск iPhone 13 Mini, повторив судьбу своего предшественника iPhone 12 Mini. Телефон меньшего размера был исключен из линейки Apple, оставив место для iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 14, iPhone 13 и iPhone SE второго поколения (2022 г.).

Представленный в 12 году iPhone 2020 Mini получил неоднозначные отзывы. Хотя некоторые, в том числе автор этой статьи, были поклонниками компактных размеров, многие пользователи были разочарованы временем автономной работы и тесным экраном. В результате Apple пришлось сократить производство iPhone 12 Mini на 70 процентов менее чем за год.

После прекращения выпуска iPhone 13 Mini у любителей маленьких экранов все еще есть некоторые возможности. Сторонние розничные продавцы и операторы связи, такие как Amazon, по-прежнему предлагают iPhone 13 Mini для покупки. Кроме того, доступны приличные небольшие телефоны Android, а также недорогой iPhone SE второго поколения, который оснащен 4.7-дюймовым экраном, но лишен некоторых расширенных функций снятой с производства модели Mini, таких как двойная камера, MagSafe, сверхширокополосная связь 5G и Face ID.

Хотя Apple решила отказаться от производства телефонов меньшего размера, альтернативы для тех, кто предпочитает компактные устройства, все еще есть. Прекращение выпуска iPhone 13 Mini может кого-то разочаровать, но на рынке все еще есть варианты для тех, кто ищет телефон меньшего размера.

Определения:

– iPhone 13 Mini: уменьшенная версия iPhone 13, представленная Apple в линейке смартфонов.

– iPhone SE: бюджетная модель iPhone с экраном меньшего размера, часто предназначенная для пользователей, предпочитающих компактные устройства.

Источник: Шина Васани, The Verge.