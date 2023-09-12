По словам аналитика Минг-Чи Куо, новых iPad от Apple не ожидается до 2024 года

Аналитик Apple Минг-Чи Куо заявил, что компания вряд ли выпустит какие-либо новые модели iPad до конца 2024 года. Эта новость может разочаровать тех, кто ожидал анонса нового iPad в ближайшем будущем.

Хотя Apple недавно провела мероприятие Wonderlust, оно было сосредоточено на презентации новых iPhone, Apple Watch и, возможно, AirPods. По словам Марка Гурмана из Bloomberg, спекуляции предполагают, что обновление iPad может произойти в октябре. Гурман также упомянул, что в ближайшее время ожидается обновленный iPad Air, поскольку последнее обновление этой модели было в начале 2022 года. Однако следующим будет выпущено более значительное обновление iPad Pro, которое будет оснащено чипами M3 и OLED-экранами. год. Последнее обновление iPad Pro произошло в октябре 2022 года.

Apple не предоставила никаких официальных комментариев по поводу выпуска новых iPad.

Помимо задержки выпуска новых iPad, Куо ранее сообщал, что линейка Apple MacBook, оснащенная чипами M3, не будет доступна в этом году. Вполне возможно, что Apple проведет мероприятие в начале 2024 года, чтобы вместе представить новые iPad и Mac, но это чисто спекулятивно.

источники:

– Джей Питерс. «Apple, вероятно, не выпустит новый iPad до 2024 года, — говорит аналитик» — The Verge

– Марк Гурман. «MacRumors» – YouTube

Примечание. Исходная статья содержала HTML-теги и изображения, которые были удалены в этой исправленной статье.