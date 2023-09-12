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Apple анонсирует чехол для зарядки USB-C для AirPods Pro

ByРоберт Эндрю

сентябрь 12, 2023
Apple анонсирует чехол для зарядки USB-C для AirPods Pro

Apple объявила, что AirPods Pro теперь будет поставляться с чехлом для зарядки USB-C, что позволит пользователям заряжать наушники с помощью того же кабеля, что и их новый iPhone 15. Этот шаг следует за постепенным внедрением Apple USB-C во всей линейке продуктов, включая Mac, iPad, iPhone и другие аксессуары.

Раньше флагманские наушники Apple использовали порты зарядки Lightning. С переходом на USB-C пользователи теперь могут удобно заряжать свои AirPods Pro с помощью того же кабеля, который поставляется с их новым iPhone 15. Кроме того, во время презентации Apple упомянула, что пользователи также смогут заряжать свои AirPods со своего iPhone.

Хотя AirPods Pro переходят на USB-C, важно отметить, что обычные наушники AirPods и AirPods Max в настоящее время не получат версию USB-C. Однако ходят слухи, что оба продукта потенциально могут быть обновлены где-то в следующем году.

Это объявление означает приверженность Apple разъему USB-C и его растущее значение в технологической отрасли. USB-C предлагает множество преимуществ, включая более высокую скорость зарядки, улучшенную скорость передачи данных и повышенную совместимость с широким спектром устройств.

Выпустив чехол для зарядки USB-C для AirPods Pro, Apple удовлетворяет потребности своих клиентов, которые уже владеют или планируют приобрести новый iPhone 15. Такая интеграция упрощает процесс зарядки и устраняет необходимость в дополнительных кабелях или адаптерах.

источники:

- Грани

By Роберт Эндрю

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