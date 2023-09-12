iOS 17 представляет новые интересные функции: режим ожидания, живую голосовую почту и многое другое

iOS 17, новейшая операционная система от Apple, будет доступна для публичной загрузки 18 сентября. Во время презентации Apple iPhone 15 компания объявила о выпуске iOS 17, которая была впервые представлена ​​на Всемирной конференции разработчиков (WWDC) в июне.

Пользователи iPhone могут рассчитывать на ряд новых функций с выпуском iOS 17. Заметным дополнением является режим ожидания, позволяющий пользователям превращать свои iPhone в прикроватные часы, если положить их на бок. Функция Live Voicemail предоставляет удобную службу транскрипции, отображающую живую расшифровку голосовых сообщений по мере их записи. Автозамена и транскрипция голоса также получили улучшения, повышающие удобство использования.

Более того, Siri теперь можно активировать без необходимости заранее говорить «привет». Кроме того, в iOS 17 представлено новое приложение «Журнал», предоставляющее пользователям возможность создавать настраиваемые стикеры и настраивать плакаты с контактами. Функция NameDrop позволяет легко обмениваться контактной информацией через AirDrop, объединяя два устройства iPhone.

Для пользователей iPad полная версия iPadOS 17 также будет выпущена 18 сентября. Это обновление улучшает взаимодействие с виджетами и позволяет пользователям персонализировать экран блокировки. Совместимые модели iPad включают iPad 6-го поколения, iPad mini 5-го поколения, iPad Air 3-го поколения и iPad Pro 2-го поколения с экраном 12.9 дюйма или новее.

Однако важно отметить, что не все функции iOS 17 могут быть доступны в каждой стране или регионе. Apple советует пользователям проверять на своем веб-сайте конкретную информацию о доступности функций.

В заключение отметим, что iOS 17 представляет пользователям iPhone новые интересные функции, такие как режим ожидания, живая голосовая почта и улучшенная функциональность Siri. Выпуск iPadOS 17 также вносит улучшения в работу пользователей iPad. Энтузиасты Apple могут с нетерпением ждать возможности изучить эти новые функции и обновления, когда операционные системы станут доступны для загрузки.

источники:

– Apple (www.apple.com)

– TechRadar (www.techradar.com)