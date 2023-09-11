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Apple — это акции роста или акции стоимости?

ByВики Ставропулу

сентябрь 11, 2023
Apple — это акции роста или акции стоимости?

В недавних новостях компания Apple (AAPL) привлекла внимание из-за ожидаемого анонса iPhone 15 и снижения ее акций после сообщений о том, что Китай запретил государственным служащим использовать iPhone на работе. Это заставило многих аналитиков задаться вопросом, относится ли Apple к акциям роста или к акциям стоимости.

Чтобы проанализировать этот вопрос, старший репортер Yahoo Finance Элли Гарфинкл исследует будущее Apple и дает советы инвесторам, как им следует воспринимать акции.

Акции роста обычно ассоциируются с компаниями, которые, как ожидается, будут быстро расширяться и увеличивать свои доходы темпами выше среднего. Эти акции часто торгуются по более высокой цене из-за ожиданий инвесторов относительно будущего роста. С другой стороны, стоимостные акции воспринимаются как недооцененные по отношению к их внутренней стоимости. Эти акции, возможно, не имеют такого же потенциала роста, как акции роста, но часто считается, что они имеют прочные фундаментальные показатели и торгуются со скидкой.

Apple уже давно считается растущей акцией благодаря своим новаторским продуктам, таким как iPhone и iPad. Однако недавние проблемы компании, в том числе замедление продаж iPhone и торговая напряженность с Китаем, вызвали обеспокоенность по поводу ее способности продолжать движение по этой траектории роста.

Гарфинкл предлагает инвесторам относиться к Apple не только как к растущим или стоимостным акциям, но вместо этого рассматривать ее как гибрид. Она подчеркивает сильное финансовое положение компании, включая огромный резерв денежных средств, увеличение дивидендных выплат и программу обратного выкупа акций. Эти факторы указывают на то, что акции Apple обладают характеристиками как акций роста, так и стоимости, что делает их привлекательным вариантом инвестирования для инвесторов с разными стратегиями.

Рассматривая инвестиции в Apple, инвесторы должны учитывать такие факторы, как инновационный портфель компании, потенциальные рыночные возможности и конкурентная среда. Эти факторы помогут определить, сможет ли Apple поддержать свой рост и восстановить доверие инвесторов.

В целом, классификация Apple как акций роста или стоимости не является однозначным определением. Ее прошлый успех в качестве акций роста и нынешнее финансовое положение в качестве акций стоимости представляют собой более тонкую перспективу. Чтобы принимать обоснованные инвестиционные решения, инвесторы должны тщательно оценить потенциал будущего роста Apple и ее текущую оценку.

источники:

  • Ничто

By Вики Ставропулу

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