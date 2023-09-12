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Apple анонсирует iPhone 15 и Apple Watch на ежегодной презентации

ByВики Ставропулу

сентябрь 12, 2023
Apple анонсирует iPhone 15 и Apple Watch на ежегодной презентации

Компания Apple провела ежегодное мероприятие по презентации iPhone в Apple Park в Купертино, штат Калифорния, на котором были представлены долгожданные iPhone 15 и iPhone 15 Plus. На мероприятии также были продемонстрированы совершенно новые Apple Watch, которые на 95% изготовлены из титана.

Одним из заметных изменений в линейке продуктов Apple является отказ от кожи как материала. Компания представила несколько новых ремешков и цветов на основе волокна и пластика, продемонстрировав свою приверженность использованию переработанных материалов. Этот шаг знаменует собой отход от оригинального выпуска Apple Watch в 2014 году, в котором упор делался на модную и роскошную отделку, такую ​​​​как кожа.

iPhone 15 и iPhone 15 Plus теперь оснащены функцией Dynamic Island, которая появилась в предыдущем iPhone 14 Plus. Эта технология динамического дисплея доступна как на моделях iPhone 15 более высокого, так и на более дешевом уровне.

iPhone 15 был представлен в превью-видео, демонстрируя его новые цвета: приглушенный розовый, желтый, зеленый, синий и черный. Тим Кук, генеральный директор Apple, представил последнее пополнение линейки iPhone.

Что касается цены, Apple Watch Ultra 2 будет стоить 799 долларов, Series 9 — 399 долларов, а SE второго поколения — 249 долларов.

Apple также революционизирует свои ремешки для Apple Watch. Акцентируя внимание на экологической устойчивости, компания представила новые ремешки из тонкой ткани, которые на 100% не содержат кожи. Apple сотрудничала с люксовым брендом Hermès в создании четырех новых ремешков и объявила о сотрудничестве с брендом спортивной одежды Nike.

Изюминкой новых Apple Watch Ultra 2 является чип S9, который обеспечивает точный поиск благодаря сверхширокополосной архитектуре второго поколения. Он может похвастаться новым дисплеем с яркостью 3,000 нит, временем автономной работы 72 часа и 95% переработанным титаном.

В ходе мероприятия также были освещены экологические инициативы Apple. Бывший администратор Агентства по охране окружающей среды и исполнительный директор Apple Лиза Джексон рассказала о приверженности компании использованию экологически чистой энергии и сокращению выбросов в цепочке поставок.

В видеоролике об экологических инициативах Apple актриса Октавия Спенсер сыграла эпизодическую роль «Матери-природы» вместе с Тимом Куком и Лизой Джексон.

Акцент Apple на искусственном интеллекте стал очевиден с появлением «нейронного двигателя» — ускорителя искусственного интеллекта, встроенного в ее чипы. Эта технология расширяет возможности машинного обучения и одновременно оптимизирует энергопотребление, что отличает Apple от таких конкурентов, как OpenAI и Google.

Также были анонсированы новые функции Apple Watch, в том числе Double Tap, которая позволяет пользователям взаимодействовать с устройством с помощью указательного и большого пальцев, не касаясь экрана. Функция «Найти iPhone» в часах также была улучшена и теперь предоставляет более точную информацию о местоположении.

В целом, ежегодное мероприятие Apple, посвященное презентации, продемонстрировало последние инновации в области смартфонов и умных часов, продемонстрировав приверженность компании принципам устойчивого развития, искусственного интеллекта и пользовательского опыта.

источники:
– CNBC: [Название статьи] (URL)
– Apple Inc.: [Название статьи] (URL)

By Вики Ставропулу

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