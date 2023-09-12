Apple и AAA объединились, чтобы предоставить спутниковую помощь на дорогах для iPhone

Apple объявила о новом партнерстве с AAA, чтобы предоставить спутниковую помощь на дороге для iPhone 15 и iPhone 14. Эта функция расширяет существующую экстренную SOS через спутник, которая была представлена ​​​​в iPhone 14. С помощью этой новой услуги пользователи iPhone могут теперь получайте помощь в случае неполадок с автомобилем, таких как спущенное колесо или кончился бензин, когда они находятся вне зоны действия мобильного телефона.

При активации нового iPhone 14 или iPhone 15 пользователи получат два года бесплатного доступа к службам Emergency SOS и «Помощь на дороге». Услуги, предоставляемые с помощью этой функции, покрываются условиями членства AAA для членов AAA или доступны на основе оплаты по факту использования для нечленов.

Чтобы получить доступ к услуге «Помощь на дороге», пользователи могут просто отправить сообщение AAA о помощи в экстренных ситуациях, например, если их заблокировали в машине или у них закончилось топливо. Эта функция использует функцию экстренного сообщения Apple через спутник, когда отсутствует покрытие сотовой связи или Wi-Fi.

Когда пользователь обращается к AAA за помощью, на экране появляется короткая анкета для сбора необходимой информации. Эти данные затем могут быть переданы через спутник в AAA, который отправит прямое сообщение пользователю и направит помощь к нему. Однако важно отметить, что для этой спутниковой функции требуется прямая видимость неба, поэтому она может не работать в густолесистых районах или других местах с ограниченным обзором.

Хотя Apple не объявила стоимость экстренной помощи SOS в течение первых двух лет, это долгожданное дополнение для пользователей iPhone, которым может понадобиться помощь в отдаленных районах или в ситуациях, когда традиционные методы связи недоступны.

Источники: Apple, ААА.