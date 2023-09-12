Предстоящий iPhone 15 от Apple: чего ожидать

Apple готовится представить свой долгожданный iPhone 15 во время ежегодной презентации продуктов. Технологический гигант пережил небольшой спад продаж, причем снижение показателей наблюдалось в течение трех кварталов подряд, что сигнализирует о еще одном возможном спаде в текущем квартале. Это привело к падению курса акций Apple и остановке роста ее рыночной стоимости.

Как и в предыдущих версиях, в iPhone 15 не ожидается революционных технологических достижений. Вместо этого он, скорее всего, предложит дополнительные улучшения своих чипов, аккумулятора и камер. Однако одним заметным изменением является принятие стандарта кабеля USB-C, который Apple, скорее всего, представит для зарядки.

Этот переход на USB-C в первую очередь обусловлен мандатом европейских регулирующих органов, который призывает к постепенному отказу от кабелей с портами Lightning к 2024 году. Есть предположения относительно того, внедрит ли Apple это изменение во всем мире или ограничит его европейским рынком. К счастью, у многих потребителей уже есть кабели USB-C из-за их широкого использования на различных устройствах, что делает переход относительно удобным. Кабели USB-C также обеспечивают более высокую скорость зарядки и передачи данных по сравнению с кабелями Lightning, что можно рассматривать как положительный момент для потребителей.

Кроме того, модели iPhone 15 могут иметь обновленный дизайн с меняющим форму вырезом на экране дисплея, известным как «Динамический остров». Этот элемент дизайна впервые был представлен в прошлогодних устройствах Pro и Pro Max. Ходят также слухи о версиях Pro и Pro Max, включающих телеобъектив в стиле перископа с 6-кратным оптическим зумом, обеспечивающий улучшенные возможности камеры для фотосъемки на большие расстояния.

Благодаря этим обновлениям аналитики прогнозируют потенциальное увеличение цен на модели Pro и Pro Max. Это происходит в то время, когда постпандемическая инфляция уже влияет на семейные бюджеты, проверяя готовность потребителей платить за устройства премиум-класса.

Ожидается, что помимо новых iPhone Apple также представит свои новейшие умные часы и будущую операционную систему iOS 17. В iOS 17 будут представлены такие функции, как транскрипция неотвеченных вызовов в режиме реального времени, что позволит пользователям решать, отвечать ли на вызов до того, как голосовое сообщение будет записано.

В целом, выпуск iPhone 15 от Apple очень ожидаем, даже несмотря на отсутствие серьезных технологических достижений. Ожидается, что внедрение кабелей USB-C, усовершенствование камер и обновлений программного обеспечения привлечет потребителей и увеличит продажи.

источники:

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– Определение USB-C: [Добавить имя и определение источника]

– Определение порта Lightning: [Добавить имя и определение источника]