Apple анонсирует iPhone 15, Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2

Наконец-то состоялась долгожданная презентация Apple iPhone 15, на которой был представлен совершенно новый Apple iPhone 15. По слухам, iPhone 15 будет доступен в четырех различных моделях. iPhone XNUMX представляет новый дизайн по сравнению с более дешевыми моделями и значительные изменения в порте зарядки. , первое для iPhone за более чем десятилетие.

Но это не единственное объявление Apple сегодня. Помимо новых iPhone, Apple также представила Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2. Apple Watch Series 9 оснащены процессором S9, который на 30 % быстрее своего предшественника и обеспечивает повышенную производительность при выполнении повседневных задач и взаимодействии с Siri. . Также представлена ​​функция двойного касания, позволяющая пользователям более удобно взаимодействовать со своими Apple Watch.

С точки зрения устойчивого развития Apple добилась значительных успехов. Apple Watch Series 9 изготовлены из максимально возможного количества переработанных материалов, в том числе впервые используется переработанный кобальт. Спортивный ремешок также изготовлен из переработанных материалов. Кроме того, Apple взяла на себя обязательство обеспечить все производство Apple Watch возобновляемой электроэнергией и инвестировала в экологически чистую электроэнергию, чтобы компенсировать ожидаемые выбросы от зарядки пользователей.

Apple также воспользовалась возможностью, чтобы подчеркнуть свою приверженность устойчивому развитию в рамках инициативы Apple 2030. Главное здание компании полностью углеродно-нейтрально и работает на возобновляемой электроэнергии. Более 100 поставщиков согласились использовать возобновляемую электроэнергию, а Apple инициировала природоохранные мероприятия, такие как посадка лесов и восстановление мангровых зарослей. К 2030 году Apple стремится добиться нулевого воздействия на климат всех своих продуктов.

Apple Watch Ultra 2, обновленная версия прошлогодней модели, может похвастаться новой функцией двойного касания и улучшенными возможностями Siri. Он оснащен впечатляющим дисплеем с максимальной яркостью 3000 нит. Ultra 2 также подчеркивает новые возможности для езды на велосипеде и бега, а также подходит для дайверов и исследователей. Как и Series 9, он изготовлен из переработанных материалов и является полностью углеродно-нейтральным продуктом.

iPhone 15 привлекает внимание своими потрясающими пастельными тонами и заметным изменением дизайна передней панели. Как всегда, Apple объединила инновации с эстетикой, чтобы создать потрясающее устройство.

источники:

– Цифровые тренды