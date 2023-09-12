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Apple iPhone 14 Pro доступен с огромной скидкой в ​​преддверии запуска iPhone 15 Pro

ByМамфо Брешиа

сентябрь 12, 2023
Apple iPhone 14 Pro доступен с огромной скидкой в ​​преддверии запуска iPhone 15 Pro

Apple iPhone 14 Pro скоро будет удален из Apple Store, поскольку Apple готовится выпустить свой новый флагман iPhone 15 Pro. Однако до официального выхода iPhone 14 Pro в настоящее время доступен на Flipkart со значительной скидкой.

Первоначально выпущенный в прошлом году по стартовой цене 1,29,900 14 1,19,999 рупий, iPhone 9,901 Pro теперь указан на Flipkart за 36,100 83,899 3,000 рупий после скидки в 14 80,899 рупий. Кроме того, Flipkart предлагает скидку до 49,001 XNUMX рупий в обмен на ваш старый смартфон, в результате чего цена снижается до XNUMX XNUMX рупий. Клиенты также могут воспользоваться дополнительной скидкой в ​​размере XNUMX рупий на транзакции EMI по кредитным и дебетовым картам HDFC Bank. В результате окончательная цена iPhone XNUMX Pro составит XNUMX XNUMX рупий после огромной скидки в XNUMX XNUMX рупий.

iPhone 14 Pro выделяется как первый телефон Apple «без выреза» благодаря инновационной функции Dynamic Island. Он оснащен мощным чипом A16 Bionic, обеспечивающим плавную и эффективную работу. Устройство оснащено новой тройной камерой на 48 МП, позволяющей снимать потрясающие изображения с невероятной детализацией. iPhone 14 Pro оснащен 6.1-дюймовым дисплеем Super Retina XDR и фронтальной камерой на 12 МП для высококачественных селфи.

Популярность iPhone 14 Pro сделала его очень востребованным устройством, которое часто продается на популярных платформах электронной коммерции, таких как Flipkart и Amazon. В частности, большим спросом пользуется базовая модель хранения.

Поскольку Apple готовится к выпуску iPhone 15 Pro, у потребителей есть возможность приобрести iPhone 14 Pro со значительной скидкой. Благодаря безупречному дизайну, мощному процессору и впечатляющей настройке камеры iPhone 14 Pro остается лучшим выбором для энтузиастов технологий.

источники:
- флипкарт
– HDFC Банк

By Мамфо Брешиа

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