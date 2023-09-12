Apple представляет новые варианты большего объема хранилища для планов iCloud

Apple анонсировала новые варианты увеличения объема памяти для своих планов iCloud во время презентации iPhone 15. До сих пор для отдельных учетных записей iCloud максимальный объем хранилища составлял 2 ТБ за 9.99 долларов США в месяц. Однако, начиная с 18 сентября, Apple будет предлагать планы емкостью 6 ТБ и 12 ТБ, чтобы удовлетворить растущий спрос на большее пространство для хранения личных фотографий, видео, документов и данных.

Новый план iCloud+ на 6 ТБ будет стоить 29.99 долларов в месяц в США, а план на 12 ТБ — 59.99 долларов в месяц. Этими уровнями хранения также можно поделиться с шестью людьми через Family Sharing.

Помимо увеличенных возможностей хранения, эти планы будут включать все другие функции iCloud+, такие как iCloud Private Relay и HomeKit Secure Video. Это означает, что пользователи не только получат выгоду от увеличения емкости хранилища, но также получат расширенные функции безопасности и конфиденциальности.

В настоящее время неясно, можно ли объединить эти новые уровни хранилища с подпиской Apple One Premier, которая уже предлагает 2 ТБ хранилища, потенциально позволяя пользователям иметь общий объем хранилища в 14 терабайт.

Хотя эти более крупные варианты хранения имеют более высокую цену, они предоставляют решение для людей, которые уже превысили свой предыдущий максимальный объем в 4 ТБ (2 ТБ iCloud + 2 ТБ от Apple One). Пользователи смогут подписаться на эти расширенные планы iCloud, начиная с 18 сентября.

источники:

– [Источник 1: Название источника]

– [Источник 2: Название источника]