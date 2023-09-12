Apple собирается представить следующий iPhone и линейку iPhone 15

Apple готовится представить свою последнюю модель iPhone, iPhone 15, во время долгожданного мероприятия в своей штаб-квартире в Купертино. Компания надеется, что запуск ее флагманского продукта поможет увеличить продажи, которые в последние кварталы снизились. Ожидается, что в предстоящей линейке iPhone 15 будут представлены дополнительные технологические достижения, включая улучшения чипов, аккумулятора и камер устройства.

По слухам, базовые модели iPhone 15 будут оснащены меняющим форму вырезом на экране под названием «Динамический остров», который будет использоваться для уведомлений приложений. Кроме того, высококлассные модели iPhone 15 Pro и Pro Max могут быть оснащены телеобъективом перископического типа с 6-кратным оптическим зумом, улучшающим качество фотографий с большого расстояния. Однако это все равно не соответствует 10-кратному оптическому зуму, предлагаемому Samsung Galaxy S22 Ultra.

Аналитики прогнозируют, что благодаря улучшенной камере и другим улучшениям цены на модели Pro и Pro Max могут вырасти еще на 100–200 долларов. Это повышение цен станет проверкой готовности потребителей платить за смартфоны премиум-класса в условиях постпандемической инфляции и экономической неопределенности.

Ожидается, что Apple объявит одно существенное изменение — это принятие стандарта кабеля USB-C для зарядки iPhone 15 и будущих моделей. Этот переход является ответом на распоряжение европейских регулирующих органов, которые постепенно отказываются от кабелей порта Lightning, используемых в настоящее время Apple. Кабели USB-C обеспечивают более высокую скорость зарядки и передачи данных, что делает их популярным выбором среди пользователей.

Помимо новых iPhone, Apple, скорее всего, представит во время мероприятия следующее поколение умных часов. Компания также представит iOS 17, последнюю версию своей операционной системы, которая будет включать в себя новые функции, такие как расшифровка голосовой почты в реальном времени и улучшенное управление вызовами.

Презентация продукта Apple произошла в непростое время для компании, поскольку она столкнулась с небольшим спадом продаж и снижением цен на акции. Однако ожидание выпуска линейки iPhone 15 дает надежду на возрождение потребительского интереса и улучшение финансовых показателей.

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- н / д