Apple собирается представить iPhone 15 с дополнительными обновлениями и зарядкой через USB-C

Apple готовится к ежегодной выставке продуктов, на которой, как ожидается, будет представлено следующее поколение iPhone. Это событие происходит в то время, когда компания сталкивается с небольшим спадом продаж, что приводит к падению цены ее акций. Несмотря на это, Apple стремится привлечь потребителей постепенным усовершенствованием своей линейки iPhone 15, которая, вероятно, будет включать в себя базовые модели и премиальные версии.

Ожидается, что в моделях iPhone 15 будут улучшены чипы, аккумулятор и камеры. Базовые модели также могут получить обновленный дизайн, включающий экран дисплея Apple «Dynamic Island», представленный в прошлогодних устройствах Pro и Pro Max. Слухи предполагают, что версии Pro и Pro Max могут поставляться с телеобъективом типа перископа с 6-кратным оптическим зумом. Хотя он отстает от Samsung Galaxy S22 Ultra, он все равно будет значительным обновлением по сравнению с предыдущим поколением.

Чтобы оправдать потенциальное повышение цен, Apple делает ставку на улучшенную камеру и другие улучшения. Стоимость iPhone 14 Pro в настоящее время начинается от 1,000 долларов, а Pro Max — от 1,100 долларов. Аналитики прогнозируют, что модели iPhone 15 могут стоить дополнительно от 100 до 200 долларов, что станет проверкой готовности потребителей платить в условиях постпандемической инфляции.

Одним из основных ожидаемых изменений является переход на зарядку USB-C, стандарта, широко используемого во многих устройствах. Кабели порта Lightning от Apple, представленные в 2012 году, постепенно выводятся из обращения в соответствии с европейским нормативным актом в 2024 году. Будет ли переход на USB-C ограничен европейским рынком или распространится по всему миру, остается неясным. Тем не менее, кабели USB-C уже широко распространены, что делает переход относительно удобным для большинства потребителей и обеспечивает более высокую скорость зарядки и передачи данных.

Помимо iPhone, Apple обычно представляет на своей ежегодной выставке свои новейшие умные часы. Мероприятие также готовит почву для выпуска новой операционной системы iOS 17, которую можно будет бесплатно загрузить позднее в этом месяце. В обновлении будут представлены такие функции, как расшифровка сообщений в реальном времени и возможность ответить на звонок до завершения голосовой почты.

Источники: Ассошиэйтед Пресс.