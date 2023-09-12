Apple собирается представить iPhone 15 с постепенными обновлениями

Apple готовится представить долгожданную линейку iPhone 15 на презентационном мероприятии в штаб-квартире в Купертино, штат Калифорния. Компания надеется возобновить продажи и дать потребителям больше причин покупать ее флагманский продукт, поскольку она сталкивается с небольшим спадом продаж. Ожидается, что iPhone 15 не будет содержать каких-либо серьезных технологических достижений, а скорее будет сосредоточен на постепенном обновлении чипов, аккумулятора и камер устройства.

Слухи предполагают, что модели iPhone 15 будут иметь меняющий форму вырез на экране под названием «Динамический остров» для уведомлений приложений — функция, которая была представлена ​​в прошлогодних устройствах Pro и Pro Max. Кроме того, модели Pro и Pro Max могут быть оснащены телеобъективом типа перископа для улучшения фотосъемки на большом расстоянии. Телеобъектив потенциально может предложить 6-кратный оптический зум, что на шаг выше 3-кратного оптического зума предыдущего поколения.

Ожидается, что улучшенная камера и другие обновления приведут к повышению цен на модели Pro и Pro Max. Apple может поднять цены еще на 100–200 долларов, несмотря на то, что постпандемическая инфляция оказывает давление на семейные бюджеты. Еще одно существенное изменение, о котором, как ожидается, Apple объявит, — это переход на стандарт кабеля USB-C для зарядки iPhone 15 и будущих моделей. Этот сдвиг происходит в связи с тем, что европейские регулирующие органы требуют поэтапного отказа от кабелей портов Lightning к 2024 году.

Что касается программного обеспечения, Apple собирается представить iOS 17, операционную систему следующего поколения для своих устройств. В этом обновлении будут представлены новые функции, такие как транскрипция сообщений голосовой почты в реальном времени, что позволит пользователям решать, отвечать ли на вызов до завершения голосовой почты.

В целом, презентация Apple iPhone 15 призвана вызвать энтузиазм среди потребителей и увеличить продажи. Хотя технологические улучшения могут быть постепенными, компания надеется, что эти обновления, наряду с ожидаемыми изменениями в стандартах зарядки, побудят покупателей инвестировать в последнюю версию культового смартфона.

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