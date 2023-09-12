Apple планирует представить новую линейку iPhone с зарядным устройством USB-C

Сегодня Apple собирается анонсировать свою новую линейку iPhone, в которой, как ожидается, будет переход с портов зарядного устройства Lightning на порты USB-C. Этот шаг был предпринят после спора с Европейским союзом (ЕС), который потребовал, чтобы к концу следующего года все небольшие устройства, включая телефоны, были совместимы с зарядными кабелями USB-C. ЕС утверждает, что это изменение позволит сократить отходы и сэкономить деньги потребителей.

Ранее Apple утверждала, что ее кабель Lightning более безопасен, чем зарядные устройства USB-C, которые уже используются конкурирующими компаниями, такими как Samsung. Однако сейчас компания выполняет требования ЕС. Ожидается, что новые модели iPhone будут представлены на мероприятии Apple Wonderlust, которое обычно является временем года, когда представляются новые iPhone.

Это объявление было сделано в то время, когда Apple сталкивается с падением продаж iPhone из-за высоких цен. Клиенты предпочитают отложить обновление до более новых моделей. Кроме того, компания занимается дипломатической напряженностью между Соединенными Штатами и Китаем. Согласно сообщениям, китайское правительство запрещает государственным служащим использовать телефоны Apple.

Аналитики прогнозируют, что переход на USB-C станет основным акцентом анонса Apple. Йори Вурмсер, главный аналитик Insider Intelligence, считает, что на сегодняшнем мероприятии также будут представлены новые модели Apple Watch и AirPod, но самым значимым релизом для компании станет iPhone 15. Политики ЕС полагают, что внедрение общего зарядного устройства упростит жизнь европейцев и устранит необходимость в устаревших зарядных устройствах, что приведет к экономии затрат для потребителей в размере 250 миллионов евро в год.

Хотя некоторые потребители могут быть обеспокоены заменой кабеля, такие аналитики, как Ави Грингарт из Techsponential, прогнозируют, что в течение одного поколения потребители примут новый стандарт и адаптируются к нему. Ожидается также, что Apple поднимет цены на свои модели Pro наряду с улучшениями камер и чипов iPhone.

Недавнее падение продаж iPhone, на долю которых пришлось почти половина общего дохода Apple, вызвало обеспокоенность. Ограничения китайского правительства на использование iPhone в правительственных учреждениях и организациях, поддерживаемых государством, также повлияли на акции Apple и настроения рынка. Однако аналитики, такие как Дэн Айвз из Wedbush, считают, что Apple завоевала значительную долю рынка в Китае, и ожидают, что любой потенциальный запрет повлияет лишь на небольшую часть прогнозируемых продаж iPhone в стране.

источники:

– AFP

Определения:

– Порты зарядного устройства Lightning: собственные порты зарядки, используемые устройствами Apple.

– USB-C: универсальный порт зарядки, который становится отраслевым стандартом для многих электронных устройств.

– Европейский Союз (ЕС): политический и экономический союз 27 стран-членов, расположенных в Европе.

– Кабели для зарядки USB-C. Кабели USB-C, также известные как USB Type-C, представляют собой двусторонние кабели, способные передавать как питание, так и данные.