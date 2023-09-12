Социальные сети Giant X представили новую кнопку «Нравится» в преддверии мероприятия Apple Wonderlust

Гигант социальных сетей X, ранее известный как Twitter, обновил свою кнопку «Нравится» как раз к долгожданному событию Apple Wonderlust. На мероприятии будут представлены новейшие продукты, в том числе серия iPhone 15, новая серия Apple Watch и AirPods Pro с USB-C.

Измененная кнопка «Нравится» теперь разделяется на похожие части, а затем снова принимает знакомую форму сердца. Эта анимация очень напоминает тизер, выпущенный Apple для мероприятия Wonderlust, что вызвало слухи о потенциальном сотрудничестве между двумя технологическими гигантами.

Согласно отчету Macrumors, металлические узоры, показанные в тизерном видео Apple, могут намекать на переход на титановый материал для моделей iPhone 15 Pro и Pro Max. Стоит отметить, что Apple использует эти различные анимации, похожие на Twitter, с 2020 года, когда они были впервые представлены во время мероприятия Time Flies. Кроме того, как и в случае с WWDC 2023, Apple включила специальный хэштег Twitter со своим фирменным логотипом для мероприятия Wonderlust.

Ожидается, что на сегодняшнем мероприятии Apple будут представлены четыре новые модели iPhone: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Ходят слухи, что в ответ на правила ЕС Apple перейдет на USB Type-C в серии iPhone 15. В то время как стандартные модели iPhone 15 могут иметь ограниченную скорость зарядки только при использовании кабелей, сертифицированных Apple, iPhone 15 Pro и Pro Max будут предлагать более быструю передачу данных.

Помимо линейки iPhone, Apple также планирует выпустить обновления для двух своих линеек часов, а именно Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra. Кроме того, ходят слухи о внедрении зарядки USB-C для обычных AirPods и AirPods Max в будущем.

источники:

– Макруморы