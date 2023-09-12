Мероприятие Apple «Wonderlust»: ожидания и ожидаемые запуски

Долгожданное мероприятие Apple в 2023 году, известное как «Wonderlust», должно начаться сегодня вечером в 10:30 по восточному стандартному времени. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире из Apple Park в Калифорнии. Энтузиасты технологий и сторонники Apple с нетерпением ждут презентации новейших продуктов и обновлений технологического гиганта.

Ожидается, что одним из главных событий мероприятия станет серия iPhone 15. По слухам, Apple представит четыре новых телефона, а именно iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Ожидается, что эти устройства принесут значительные улучшения с точки зрения производительности, возможностей камеры и общего пользовательского опыта.

В дополнение к новым iPhone Apple также, вероятно, объявит об обновлениях своей линейки умных часов. На предстоящем мероприятии могут быть представлены Apple Watch Series 9, а также Apple Watch Ultra второго поколения. Ожидается, что эти новые модели будут иметь улучшенные функции отслеживания здоровья и фитнеса, а также расширенные возможности подключения.

Кроме того, ожидается, что Apple представит следующие версии своих операционных систем, включая iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, tvOS 17, watchOS 10 и macOS Sonoma. Эти обновления принесут новые функции, улучшенные меры безопасности и повышенную производительность для пользователей iPhone, iPad, Mac, Apple TV и Apple Watch по всему миру.

Слухи также предполагают, что Apple представит обновленную версию своих AirPods Pro, известную как AirPods Pro (2-го поколения), во время мероприятия Wonderlust. Ожидается, что эти по-настоящему беспроводные стереонаушники (TWS) обеспечат улучшенное качество звука, время автономной работы и общее удобство использования.

Оставайтесь с нами на Gadgets 360, чтобы получить всестороннее освещение мероприятия Apple, которое будет включать подробную информацию о выпуске серии iPhone 15, новых моделях Apple Watch, обновлениях операционной системы и обновленных AirPods Pro.

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