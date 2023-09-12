Чего ожидать на выставке Apple 2023: iPhone 15, Apple Watch Series 9 и многое другое

Долгожданное мероприятие Apple 2023 уже не за горами, и энтузиасты технологий с нетерпением ждут анонсов, которые Apple готовит для них. Ожидается, что одним из главных событий мероприятия станет презентация новой серии iPhone 15. По слухам, в линейке будет четыре модели: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Одним из интересных изменений, которые могут появиться в моделях «Pro», является использование титановых рам вместо нержавеющей стали.

Мероприятие Apple начнется в 10 утра по тихоокеанскому времени во вторник, и его можно будет транслировать в прямом эфире на YouTube, веб-сайте Apple или в приложении Apple Events на Apple TV. Помимо iPhone, ожидается появление Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 и, возможно, нового iPad mini 7.

Ожидается, что среди серии iPhone 15 iPhone 15 Pro Max привлечет внимание благодаря своей новой мощной функции масштабирования перископа. По словам Марка Гурмана из Bloomberg, Apple, скорее всего, представит эти интересные продукты на предстоящем мероприятии.

Что касается серии iPhone 15, ходят слухи, что iPhone 15 унаследует некоторые функции от iPhone 14 Pro, такие как мощная 48-мегапиксельная камера и Dynamic Island. Ожидается, что iPhone 15 Pro будет оснащен процессором A17 Bionic, что сделает его невероятно быстрым. Однако эти обновления могут стоить дороже. Есть также предположения, что все модели iPhone могут перейти на USB-C для более быстрой зарядки, а беспроводная зарядка может стать более доступной.

Что касается цен, ожидаемые стартовые цены на серию iPhone 15 следующие:

iPhone 15: 799 долларов

iPhone 15 Plus: 899 долларов.

iPhone 15 Pro: от 1099 долларов, если цена увеличится на 100 долларов

iPhone 15 Pro Max: от огромных 1299 долларов, если цена увеличится на 200 долларов

Еще один интересный анонс, который может быть сделан на мероприятии, — это Apple Watch Series 9. Хотя подробностей о них мало, ожидаются улучшения по сравнению с предыдущей моделью. Никаких признаков Apple Watch Ultra 2 нет, но, как сообщается, Apple работает над добавлением датчиков уровня сахара в крови и артериального давления в свои будущие умные часы.

Хотя совершенно новая версия AirPods, возможно, не будет представлена, в их чехлах для зарядки могут быть изменения. Ходят слухи, что Apple заменит разъем Lightning на USB-C, согласовав его с предполагаемым переключателем iPhone.

Помимо этих ожидаемых анонсов, ходили слухи о новых MacBook, включая MacBook Pro с диагональю 14 и 16 дюймов, а также MacBook Air с экраном 15 дюймов и чипом M2. В разработке также находятся новые iPad, возможно появление iPad mini 7. Кроме того, ходят разговоры о HomePod с дисплеем и выпуске AirPods Max 2. И если гарнитура Apple VR/VR, представленная на WWDC 2023, не будет полностью представлена, более подробная информация может быть раскрыта в сентябре.

Так что будьте готовы к захватывающему мероприятию Apple, на котором вы станете свидетелем будущего iPhone, часов Apple Watch и, возможно, некоторых сюрпризов, которые Apple держит в секрете.

Источники: слухи и предположения, основанные на инсайдерах и экспертах отрасли.