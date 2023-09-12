Apple анонсирует новые модели iPhone и многое другое на мероприятии Keynote

Apple готовится представить свою последнюю линейку моделей iPhone во время своего долгожданного основного мероприятия под названием «Wonderlust». Мероприятие запланировано на вторник в 10:XNUMX по тихоокеанскому времени и будет транслироваться в прямом эфире для зрителей по всему миру. Помимо новых iPhone, Apple может также представить новые Apple Watch и предоставить обновления о предстоящей гарнитуре Vision Pro VR.

Слухи предполагают, что Apple представит четыре модели iPhone следующего поколения: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Примечательно, что в моделях «Pro» ожидается переход от рам из нержавеющей стали к более легким и потенциально более тонким титановым рамам. Хотя есть предположения о том, как это будет выглядеть, детали будут храниться в секрете до конференции.

Одним из существенных изменений, о котором Apple, скорее всего, объявит, является переход со своего фирменного порта Lightning на более широко распространенный порт USB-C. Этот сдвиг обусловлен правилами ЕС и может иметь последствия для того, как будущие покупатели iPhone будут использовать свои устройства. Еще неизвестно, как Apple представит и обосноват это изменение своим клиентам.

В дополнение к презентации iPhone, Apple может воспользоваться возможностью представить новую версию Apple Watch. Компания имеет опыт ежегодного обновления своего популярного носимого устройства, хотя подробностей о новых Apple Watch пока мало.

Кроме того, Apple может кратко коснуться Vision Pro, своей долгожданной гарнитуры виртуальной реальности. Поскольку мероприятие, посвященное iPhone, привлекло значительное внимание, было бы неудивительно, если бы Apple предоставила обновленную информацию о ходе разработки Vision Pro перед его ожидаемым запуском в следующем году.

Чтобы посмотреть прямую трансляцию основного мероприятия, зрители могут получить доступ к ней непосредственно на официальном сайте Apple или через YouTube. Мероприятие будет доступно в прямой трансляции на YouTube, а приложение Apple TV покажет это событие в прямом эфире, а также предыдущие для тех, кто предпочитает использовать Apple TV.

В связи с предстоящим представлением новых моделей iPhone, потенциальными обновлениями Apple Watch и информацией о разработке гарнитуры Vision Pro VR основное мероприятие Apple обещает захватывающую демонстрацию последних инноваций и предложений компании.

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