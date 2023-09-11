Apple анонсирует новые модели iPhone и потенциальные обновления Apple Watch и Vision Pro на мероприятии Keynote

Apple собирается представить свою последнюю линейку моделей iPhone во время предстоящего основного мероприятия Wonderlust. По слухам, технологический гигант представит следующее поколение iPhone, включая iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Интересно, что Apple может выбрать титановые рамки вместо нержавеющей стали для своих моделей «Pro», что приведет к созданию более легких устройств и потенциально более тонких рамок экрана. Хотя точный внешний вид остается неизвестным, конференция Apple позволит впервые увидеть эти новые разработки.

Ожидается, что в ответ на правила ЕС Apple также заменит свой собственный порт Lightning на более стандартный порт USB-C. Это изменение предоставляет Apple интересную возможность обсудить, как она планирует действовать в этом сдвиге и как потребители отреагируют на это изменение.

Наряду с моделями iPhone Apple может воспользоваться возможностью представить новую версию Apple Watch. Исторически сложилось так, что компания ежегодно обновляет линейку умных часов, хотя конкретные подробности, касающиеся потенциальных обновлений для Apple Watch в этом году, остаются скудными.

Более того, Apple может обсудить Vision Pro во время основного мероприятия. Хотя информация доступна ограниченно, компания планирует выпустить свою гарнитуру виртуальной реальности Vision Pro в следующем году. Учитывая значительное внимание, которое привлекли мероприятия Apple, посвященные iPhone, любая информация о Vision Pro, несомненно, усилит ожидание этого предстоящего продукта.

Для тех, кто хочет посмотреть мероприятие, Apple проведет прямую трансляцию основного выступления на YouTube, где зрители смогут получить доступ к прямой трансляции прямо на этой странице. Пользователи Apple TV также могут присоединиться к волнению, запустив приложение TV и найдя раздел «Специальное событие Apple», чтобы посмотреть событие в прямом эфире или вернуться к прошлым выступлениям. Кроме того, люди, не имеющие Apple TV или предпочитающие YouTube, могут воспользоваться разделом Apple Events на веб-сайте Apple для прямой трансляции мероприятия в предпочитаемом ими браузере, включая Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge и Google Chrome.

В целом, основное мероприятие Apple обещает представить множество интересных анонсов, демонстрируя новейшие модели iPhone, потенциальные обновления Apple Watch и информацию о долгожданном Vision Pro.

Определения:

– Порт Lightning: собственный порт подключения, разработанный Apple для мобильных устройств.

– Порт USB-C: широко используемый стандартный разъем, обеспечивающий более быструю передачу данных и возможность зарядки.

– Титановые рамки: структурный компонент, окружающий края iPhone, который в данном случае будет состоять из титана, что обеспечивает долговечность и потенциальное снижение веса.

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