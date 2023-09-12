iPhone 15 Series: цена, обновления и слухи

Сегодня Apple собирается представить свою линейку iPhone 15 на мероприятии Wonderlust, и появились многочисленные утечки и слухи относительно цен на модели iPhone 15 Pro. По данным этих источников, цены на модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max значительно вырастут по сравнению с прошлогодними моделями. Ожидается, что iPhone 15 Pro Max подорожает больше всего.

Слухи предполагают, что ванильные модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus будут выпущены по той же цене, что и их предшественники, но некоторые отчеты указывают на то, что цена может быть незначительной. С другой стороны, iPhone 15 Pro Max, по слухам, получит самый резкий рост цен наряду с самым большим обновлением, которое включает в себя объектив камеры в стиле перископа и титановый корпус.

Новая информация от Macrumors предполагает, что на непрофессиональные модели iPhone 15 повышения цен не будет. Ожидается, что базовая модель iPhone 15 будет стоить 799 долларов — столько же, сколько и iPhone 14 в прошлом году. В Индии цена базовой модели была установлена ​​на уровне 79,900 XNUMX рупий, и, вероятно, в этом году она останется прежней.

Сообщается, что модели iPhone 15 Pro будут иметь обновленный дизайн, такой как более тонкие и изогнутые рамки, а также новую титановую рамку вместо корпуса из нержавеющей стали. Ходят слухи об обновленной кнопке «отключить звук», которая может служить кнопкой действия, аналогичной Apple Watch Ultra. Это изменение может заменить боковую кнопку переключения, которая была в предыдущих поколениях iPhone.

Ожидается, что цена iPhone 15 Pro поднимется на 100 долларов, начиная с 1099 долларов в США. Это может привести к повышению цен в Индии как минимум на 10,000 15 рупий. По слухам, iPhone 1299 Pro Max суперпремиум-класса будет иметь самый высокий рост цен: возможная стартовая цена в США составит XNUMX долларов.

источники:

– Макруморы

– Знаменитый производитель чехлов для iPhone Spigen.