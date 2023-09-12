Чего ожидать (и не ожидать) от мероприятия Apple Wonderlust

Сегодня долгожданное мероприятие Apple, на котором технологический гигант представит новое поколение iPhone. Хотя ходили слухи о выпуске других продуктов, ожидается, что Apple сосредоточится в первую очередь на своих новых iPhone. Ожидается, что будут представлены четыре iPhone — iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Кроме того, могут появиться и другие продукты, такие как Apple Watch Series 9, Watch Ultra 2 и AirPods Pro 2-го поколения с новым портом USB Type-C.

Однако есть определенные продукты, которые вряд ли будут выпущены сегодня. Одним из них является, по слухам, iPhone 15 Ultra, который, как ожидается, будет иметь премиальные функции, превосходящие варианты Pro. Еще один продукт, который, возможно, не будет представлен, — это Apple Watch X, которые, как предполагалось, были приурочены к 10-летию Apple Watch с такими функциями, как дисплей MicroLED и монитор артериального давления. Есть мнение, что Watch X все еще находятся в разработке и не будут готовы к этому событию.

Также ходили слухи о Mac на базе M3, включая iMac, MacBook Air и MacBook Pro, но выпуск этих устройств сегодня вечером не ожидается. Вместо этого в сообщениях говорится, что Apple может представить их в октябре посредством пресс-релиза, а не специального мероприятия по запуску.

Что касается iPad, то iPad Pro на базе M3 и новый iPad Air 6, как сообщается, находятся в разработке, но маловероятно, что они будут представлены на мероприятии Wonderlust. Слухи предполагают, что iPad Air 6 может быть выпущен уже в следующем месяце в пресс-релизе.

Хотя ожидается дебют новых AirPods Pro 2-го поколения с портом USB Type-C, существенных изменений по сравнению с текущей моделью не будет. Другие варианты AirPods, такие как AirPods Pro 3, AirPods Max 2 и AirPods 2 с USB Type-C, сегодня вечером не будут анонсированы.

В заключение отметим, что мероприятие Apple Wonderlust, как ожидается, будет в первую очередь посвящено новой линейке iPhone, а также некоторым дополнительным продуктам, таким как Apple Watch Series 9 и AirPods Pro 2-го поколения. Другие слухи о продуктах, таких как iPhone 15 Ultra, Apple Watch X, компьютеры Mac на базе M3, новые iPad и дополнительные модели AirPods, скорее всего, не будут представлены на этом мероприятии.

Определения:

– Порт USB Type-C: универсальный разъем, который можно использовать для зарядки и передачи данных на различных устройствах.

– Дисплей MicroLED: технология, использующая микроскопические светодиоды для создания дисплея с высоким разрешением, повышенной контрастностью и энергоэффективностью.

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