Apple представляет новые Apple Watch Series 9 с расширенными функциями

Сегодня Apple провела долгожданное мероприятие, представив ряд новых аппаратных предложений. Изюминкой мероприятия стала презентация последнего дополнения к линейке носимых устройств — Apple Watch Series 9.

Новые умные часы оснащены новейшим чипом S9, производительность которого увеличена на 60%, а графический процессор — на 30% быстрее, чем у предшественника. Дейдре Колдбек, директор по маркетингу продуктов Apple Watch, назвала его «самым мощным чипом для часов».

Одним из ключевых улучшений Series 9 является улучшенная диктовка, улучшенная на 25%. Это улучшение сделает голосовые команды и взаимодействие с Siri еще более удобными для пользователей.

Series 9 представляет несколько интересных новых функций. Теперь пользователи могут получить доступ к данным о состоянии здоровья с помощью Siri, что позволяет удобно контролировать свою физическую форму и самочувствие. Другая функция под названием Name Drop позволяет пользователям делиться личной информацией с другими пользователями, находящимися поблизости, у которых также есть Apple Watch Series 9. Кроме того, функция двойного касания позволяет пользователям управлять функциями часов, касаясь указательным и большим пальцем руки, на которой они носят часы. смотреть.

Apple также удвоила яркость дисплея, обеспечив улучшенную видимость даже при ярком солнечном свете. Еще одним практичным дополнением является возможность пинговать ваш iPhone прямо с часов, что упрощает поиск телефона в случае его пропажи.

Среди других новостей были предположения и намеки на то, что последний iPhone будет оснащен разъемом USB-C. Хотя это не было официально подтверждено, источники в цепочке поставок и недавние отчеты предполагают, что Apple, возможно, пойдет на этот переход. Это изменение позволит повысить скорость зарядки и улучшить совместимость с другими устройствами USB-C.

Эти захватывающие анонсы на мероприятии Apple демонстрируют их стремление расширять границы технологий, предлагая инновационные продукты, улучшающие взаимодействие с пользователем.

источники:

– Apple Watch Series 9: [вставить источник]

– Слухи о USB-C для iPhone: [вставить источник]