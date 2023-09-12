Поставщик Apple Foxconn будет поставлять сделанный в Индии iPhone 15, расширяя производство за пределами Китая

Поставщик Apple Foxconn собирается начать поставки iPhone 15, сделанного в Индии, всего через несколько недель после того, как смартфоны будут выпущены с китайских заводов. Этот шаг Apple является частью многолетней инициативы по диверсификации своего производства за пределами Китая и уменьшению уязвимостей в цепочке поставок. Сборка iPhone в Индии не только поможет Apple расширить свои производственные возможности, но и смягчит неопределенность в торговле, вызванную напряженностью между Вашингтоном и Пекином.

Завод Foxconn в Шриперумбудуре, штат Тамил Наду, будет играть решающую роль в обеспечении поставок новейших моделей iPhone. Однако производство iPhone 15 в Индии будет зависеть от наличия компонентов, в первую очередь импортируемых, а также от плавного расширения производственных линий на заводе Foxconn недалеко от Ченнаи.

Ожидается, что сборку iPhone 15 начнут не только Foxconn, но и другие поставщики Apple, работающие в Индии, такие как Pegatron Corp. и предприятие Wistron Corp., которое вскоре будет приобретено Tata Group. Это еще больше укрепит производственное присутствие Apple в Индии.

iPhone 15 будет представлен сегодня на мероприятии Wonderlust вместе с другими анонсами, включая новую серию Apple Watch и Apple AirPods. Ожидается, что модели iPhone 15 и 15 Plus будут иметь стеклянную заднюю панель и алюминиевые боковые стороны, в то время как более дорогие версии Pro, как сообщается, будут переключены на титановый дизайн, что сделает их более прочными и легкими.

В целом решение Apple производить iPhone в Индии является стратегическим шагом по диверсификации цепочки поставок и снижению зависимости от Китая. Расширяя свое производство за пределами Китая, Apple стремится обеспечить более устойчивые и безопасные поставки своих критически важных продуктов.

источники:

– Bloomberg: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-12/foxconn-to-start-shipping-made-in-india-iphone-15

– LiveMint: https://www.livemint.com/technology/gadgets/apple-to-start-shipping-made-in-india-iphone-15-report-11657667457472.html