Встречайте осень на Apple Days и Market To Go в долине Лихай

Приготовьтесь встретить осенний сезон в долине Лихай на предстоящем фестивале Apple Days, организованном Историческими музеями и достопримечательностями Вифлеема. Этой осенью фестиваль пройдет на живописной плантации Бернсайд в субботу и воскресенье с 10:5 до XNUMX:XNUMX.

Apple Days предлагает широкий спектр мероприятий и развлечений для посетителей всех возрастов. От вкусной еды и десертов до живой музыки и исторических демонстраций — каждый найдет что-то для себя. Посетители также смогут покататься на пони и заняться различными развлечениями для детей.

В этом году Apple Days представляет на фестивале несколько интересных новинок. Впервые в субботу они проведут турнир Cornhole Tournament. Участники могут сформировать команду из двух человек и побороться за шанс на победу. Кроме того, любители животных могут собраться вокруг и посмотреть, как очаровательные свиньи создают красочные произведения искусства. Картины «Пигкассо», которые можно приобрести, являются уникальными сувенирами.

Посетители также могут присоединиться к празднованию 275-летия Бернсайда. Помогите подготовиться к вечеринке по случаю дня рождения в колониальном стиле, участвуя в таких заданиях, как стирка одежды, приготовление угощений на день рождения и накрытие на стол.

В дополнение к фестивальным мероприятиям Исторические музеи и достопримечательности Вифлеема предлагают молодым художникам возможность принять участие в конкурсе на дизайн логотипа Apple Days. Победивший дизайн, созданный учеником 3–6 классов, будет представлен во всех маркетинговых акциях Apple Days 2024.

Входные билеты на Apple Days можно приобрести со скидками на предварительный заказ. Общий входной билет стоит 10 долларов до субботы и 12 долларов в день мероприятия. Дети (4-17 лет) могут войти за 5 долларов. Также доступны семейные пакеты: однодневные пакеты по цене 25 долларов США (для двух взрослых и двух детей) и двухдневные пакеты по 30 долларов США (действительны в субботу и воскресенье). Те, кто заинтересован в дегустации местного пива, могут приобрести пропуск в палатку Apple Brewery Tent за 25 долларов до субботы и 27 долларов в день мероприятия.

Если вам хочется десертов, вы можете сделать предварительный заказ и забрать их в пятницу в магазине Market to Go. Однако, если вы заберете десерты по предварительному заказу в субботу или воскресенье, вход на фестиваль обязателен.

Парковка на территории фестиваля ограничена, поэтому рекомендуется припарковаться на стоянке Моравского университета на восточной стороне ручья Монокаси и совершить короткую прогулку до места проведения фестиваля. Для тех, кто предпочитает не водить машину, предоставляется трансфер от средней школы Ничманн до плантации Бернсайд.

Посетив Apple Days, вы не только прекрасно проведете время, но и поддержите исторические музеи и достопримечательности Вифлеема в их миссии по сохранению 20 исторических достопримечательностей Вифлеема. Кроме того, вы будете вносить вклад в местную экономику, поддерживая долину Лихай и региональные предприятия.

Билеты и дополнительную информацию можно найти на сайте Historicalbethlehem.org.

источники:

Исторические музеи и достопримечательности Вифлеема.