CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Технологии

Встречайте осень на Apple Days и Market To Go в долине Лихай

ByРоберт Эндрю

сентябрь 11, 2023
Встречайте осень на Apple Days и Market To Go в долине Лихай

Приготовьтесь встретить осенний сезон в долине Лихай на предстоящем фестивале Apple Days, организованном Историческими музеями и достопримечательностями Вифлеема. Этой осенью фестиваль пройдет на живописной плантации Бернсайд в субботу и воскресенье с 10:5 до XNUMX:XNUMX.

Apple Days предлагает широкий спектр мероприятий и развлечений для посетителей всех возрастов. От вкусной еды и десертов до живой музыки и исторических демонстраций — каждый найдет что-то для себя. Посетители также смогут покататься на пони и заняться различными развлечениями для детей.

В этом году Apple Days представляет на фестивале несколько интересных новинок. Впервые в субботу они проведут турнир Cornhole Tournament. Участники могут сформировать команду из двух человек и побороться за шанс на победу. Кроме того, любители животных могут собраться вокруг и посмотреть, как очаровательные свиньи создают красочные произведения искусства. Картины «Пигкассо», которые можно приобрести, являются уникальными сувенирами.

Посетители также могут присоединиться к празднованию 275-летия Бернсайда. Помогите подготовиться к вечеринке по случаю дня рождения в колониальном стиле, участвуя в таких заданиях, как стирка одежды, приготовление угощений на день рождения и накрытие на стол.

В дополнение к фестивальным мероприятиям Исторические музеи и достопримечательности Вифлеема предлагают молодым художникам возможность принять участие в конкурсе на дизайн логотипа Apple Days. Победивший дизайн, созданный учеником 3–6 классов, будет представлен во всех маркетинговых акциях Apple Days 2024.

Входные билеты на Apple Days можно приобрести со скидками на предварительный заказ. Общий входной билет стоит 10 долларов до субботы и 12 долларов в день мероприятия. Дети (4-17 лет) могут войти за 5 долларов. Также доступны семейные пакеты: однодневные пакеты по цене 25 долларов США (для двух взрослых и двух детей) и двухдневные пакеты по 30 долларов США (действительны в субботу и воскресенье). Те, кто заинтересован в дегустации местного пива, могут приобрести пропуск в палатку Apple Brewery Tent за 25 долларов до субботы и 27 долларов в день мероприятия.

Если вам хочется десертов, вы можете сделать предварительный заказ и забрать их в пятницу в магазине Market to Go. Однако, если вы заберете десерты по предварительному заказу в субботу или воскресенье, вход на фестиваль обязателен.

Парковка на территории фестиваля ограничена, поэтому рекомендуется припарковаться на стоянке Моравского университета на восточной стороне ручья Монокаси и совершить короткую прогулку до места проведения фестиваля. Для тех, кто предпочитает не водить машину, предоставляется трансфер от средней школы Ничманн до плантации Бернсайд.

Посетив Apple Days, вы не только прекрасно проведете время, но и поддержите исторические музеи и достопримечательности Вифлеема в их миссии по сохранению 20 исторических достопримечательностей Вифлеема. Кроме того, вы будете вносить вклад в местную экономику, поддерживая долину Лихай и региональные предприятия.

Билеты и дополнительную информацию можно найти на сайте Historicalbethlehem.org.

источники:
Исторические музеи и достопримечательности Вифлеема.

By Роберт Эндрю

Похожие темы

Технологии

Apple представила новое поколение iPhone, включая повышение цен на модель Pro Max

сентябрь 13, 2023 Мамфо Брешиа
Технологии

Французские регуляторы приказали остановить продажи iPhone 12, ссылаясь на чрезмерное излучение

сентябрь 13, 2023 Габриэль Бота
Технологии

Sony State of Play возвращается с обновлениями инди-игр и сторонних игр

сентябрь 13, 2023 Габриэль Бота

Вы пропустили

Наука

Ракету выкатили для следующего запуска астронавта на Международную космическую станцию

сентябрь 13, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Новости

Астронавт НАСА установил рекорд по продолжительности пребывания в космосе

сентябрь 13, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Технологии

Apple представила новое поколение iPhone, включая повышение цен на модель Pro Max

сентябрь 13, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Технологии

Французские регуляторы приказали остановить продажи iPhone 12, ссылаясь на чрезмерное излучение

сентябрь 13, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев