Apple представила новую линейку iPhone 15 со снижением цен для ирландских пользователей

Apple официально представила свою последнюю линейку iPhone и умных часов, анонсировав линейку iPhone 15 и Apple Watch Series 9. Хотя технологический гигант повысил цены на свои iPhone в США, ирландские пользователи получат скидку. Стоимость iPhone 15 Pro начинается от 1,239 евро, что на 100 евро дешевле прошлогодней модели. Стоимость iPhone 15 будет начинаться с 979 евро по сравнению с 1,029 евро год назад. Цена на iPhone 15 Plus также снизилась с 1,129 евро до 1,179 евро.

Apple стремится улучшить общее впечатление пользователей от своих новых устройств, несмотря на проблемы, связанные с текущим кризисом стоимости жизни. Новые iPhone обещают улучшенное качество связи, фотосъемки и использование стандартного USB-порта для зарядки. Модели iPhone 15 Pro будут оснащены настраиваемой кнопкой действия, а iPhone 15 Pro будет иметь более прочную титановую конструкцию и более мощную систему камер.

Линейка iPhone 15 будет оснащена чипом A16, а модели Pro — обновленным чипом A17. В iPhone 15 также используется соединение USB C для зарядки и передачи данных в соответствии с установленным ЕС сроком стандартизации зарядки к 2024 году. Кроме того, Apple расширила спутниковые возможности iPhone в экстренных ситуациях, добавив помощь на дороге через спутник.

Apple также представила Apple Watch Series 9 с функцией управления жестами, обработкой запросов Siri на самих часах и улучшенной интеграцией с HomePod. Компания продолжает уделять приоритетное внимание устойчивому развитию, прилагая усилия по исключению пластика из упаковки, использованию 100% переработанных материалов и полагаясь на чистые возобновляемые источники энергии.

источники:

– Аналитик PP Foresight Паоло Паскаторе

- Официальное заявление Apple

Определения:

– USB C: универсальное последовательное соединение, которое обычно используется для зарядки и передачи данных в электронных устройствах.

– Чипы A16 и A17: относятся к процессорам, используемым в устройствах Apple, причем A17 является более новой и более мощной версией.

– Возможности экстренного спутника: способность устройства подключаться к спутниковой сети для связи и оказания помощи в чрезвычайных ситуациях.