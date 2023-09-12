CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Технологии

Apple представила новую линейку iPhone 15 со снижением цен для ирландских пользователей

ByГабриэль Бота

сентябрь 12, 2023
Apple представила новую линейку iPhone 15 со снижением цен для ирландских пользователей

Apple официально представила свою последнюю линейку iPhone и умных часов, анонсировав линейку iPhone 15 и Apple Watch Series 9. Хотя технологический гигант повысил цены на свои iPhone в США, ирландские пользователи получат скидку. Стоимость iPhone 15 Pro начинается от 1,239 евро, что на 100 евро дешевле прошлогодней модели. Стоимость iPhone 15 будет начинаться с 979 евро по сравнению с 1,029 евро год назад. Цена на iPhone 15 Plus также снизилась с 1,129 евро до 1,179 евро.

Apple стремится улучшить общее впечатление пользователей от своих новых устройств, несмотря на проблемы, связанные с текущим кризисом стоимости жизни. Новые iPhone обещают улучшенное качество связи, фотосъемки и использование стандартного USB-порта для зарядки. Модели iPhone 15 Pro будут оснащены настраиваемой кнопкой действия, а iPhone 15 Pro будет иметь более прочную титановую конструкцию и более мощную систему камер.

Линейка iPhone 15 будет оснащена чипом A16, а модели Pro — обновленным чипом A17. В iPhone 15 также используется соединение USB C для зарядки и передачи данных в соответствии с установленным ЕС сроком стандартизации зарядки к 2024 году. Кроме того, Apple расширила спутниковые возможности iPhone в экстренных ситуациях, добавив помощь на дороге через спутник.

Apple также представила Apple Watch Series 9 с функцией управления жестами, обработкой запросов Siri на самих часах и улучшенной интеграцией с HomePod. Компания продолжает уделять приоритетное внимание устойчивому развитию, прилагая усилия по исключению пластика из упаковки, использованию 100% переработанных материалов и полагаясь на чистые возобновляемые источники энергии.

источники:
– Аналитик PP Foresight Паоло Паскаторе
- Официальное заявление Apple

Определения:
– USB C: универсальное последовательное соединение, которое обычно используется для зарядки и передачи данных в электронных устройствах.
– Чипы A16 и A17: относятся к процессорам, используемым в устройствах Apple, причем A17 является более новой и более мощной версией.
– Возможности экстренного спутника: способность устройства подключаться к спутниковой сети для связи и оказания помощи в чрезвычайных ситуациях.

By Габриэль Бота

Похожие темы

Технологии

Long Focus Capital Management увеличивает долю в PagSeguro Digital

сентябрь 13, 2023 Вики Ставропулу
Технологии

Huawei и Xiaomi заключили глобальное соглашение о перекрестном патентном лицензировании

сентябрь 13, 2023 Вики Ставропулу
Технологии

Цена iPhone 13 упала до 59,900 XNUMX рупий: пора ли обновляться?

сентябрь 13, 2023 Вики Ставропулу

Вы пропустили

Технологии

Long Focus Capital Management увеличивает долю в PagSeguro Digital

сентябрь 13, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Технологии

Huawei и Xiaomi заключили глобальное соглашение о перекрестном патентном лицензировании

сентябрь 13, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Новости

Открытие скрытой галактики с полярным кольцом предполагает, что они могут быть более распространены, чем считалось ранее

сентябрь 13, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Новости

Франция приказала Apple прекратить продажу iPhone 12 из-за уровня радиации

сентябрь 13, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев