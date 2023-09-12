CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Технологии

Чипы Apple производятся в США, но упаковка по-прежнему производится на Тайване

ByМамфо Брешиа

сентябрь 12, 2023
Чипы Apple производятся в США, но упаковка по-прежнему производится на Тайване

Согласно The Information, чипы Apple, производимые Тайваньской компанией по производству полупроводников (TSMC), будут производиться на новом заводе в Фениксе, штат Аризона, как объявил генеральный директор Apple Тим Кук. Однако эти чипы придется отправить обратно на Тайвань для сборки, поскольку на заводе в Аризоне нет необходимых мощностей для упаковки более продвинутых чипов.

Упаковка — это заключительный этап производства чипов, на котором компоненты собираются внутри корпуса для повышения скорости и энергоэффективности. Хотя чипы для iPad и Mac можно упаковывать за пределами Тайваня, чипы для iPhone необходимо собирать внутри страны. Этот метод упаковки используется Apple с 2016 года.

Помимо Apple, у TSMC есть и другие клиенты, такие как NVIDIA, AMD и Tesla, чьи модели чипов, включая NVIDIA H100, также придется отправлять обратно на Тайвань для упаковки. Сообщается, что усовершенствованная упаковка, использованная в iPhone, будет использоваться Google и в будущих телефонах Pixel.

Правительство США посредством Закона о CHIPS выделило значительные средства для стимулирования производства чипов в США и снижения зависимости от зарубежных поставщиков. Этот шаг направлен на стимулирование полупроводниковой промышленности США на фоне напряженности в отношениях с Китаем из-за Тайваня.

Хотя правительство учредило Национальную программу по производству передовой упаковки для доставки упаковки для чипов в США, она получает значительно меньше финансирования по сравнению с производством чипов. В Институте печатных схем заявили, что это указывает на отсутствие приоритета упаковки. TSMC не планирует строить упаковочные мощности в США из-за высоких затрат и, вероятно, предложит любой будущий метод упаковки на Тайване.

источники:
- Информация

By Мамфо Брешиа

Похожие темы

Технологии

Изучение интересных функций iOS 17 и macOS Sonoma

сентябрь 13, 2023 Вики Ставропулу
Технологии

Коды активации BGMI на 13 сентября: получите захватывающие награды для Battlegrounds Mobile India

сентябрь 13, 2023 Роберт Эндрю
Технологии

Xbox представляет новый беспроводной контроллер Astral Purple

сентябрь 13, 2023 Мамфо Брешиа

Вы пропустили

Технологии

Изучение интересных функций iOS 17 и macOS Sonoma

сентябрь 13, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Технологии

Коды активации BGMI на 13 сентября: получите захватывающие награды для Battlegrounds Mobile India

сентябрь 13, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Новости

Acer XV242F: на рынке появился новый игровой монитор с частотой 540 Гц

сентябрь 13, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Новости

iPhone 15 Pro: цена и доступность

сентябрь 13, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев