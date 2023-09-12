Чипы Apple производятся в США, но упаковка по-прежнему производится на Тайване

Согласно The Information, чипы Apple, производимые Тайваньской компанией по производству полупроводников (TSMC), будут производиться на новом заводе в Фениксе, штат Аризона, как объявил генеральный директор Apple Тим Кук. Однако эти чипы придется отправить обратно на Тайвань для сборки, поскольку на заводе в Аризоне нет необходимых мощностей для упаковки более продвинутых чипов.

Упаковка — это заключительный этап производства чипов, на котором компоненты собираются внутри корпуса для повышения скорости и энергоэффективности. Хотя чипы для iPad и Mac можно упаковывать за пределами Тайваня, чипы для iPhone необходимо собирать внутри страны. Этот метод упаковки используется Apple с 2016 года.

Помимо Apple, у TSMC есть и другие клиенты, такие как NVIDIA, AMD и Tesla, чьи модели чипов, включая NVIDIA H100, также придется отправлять обратно на Тайвань для упаковки. Сообщается, что усовершенствованная упаковка, использованная в iPhone, будет использоваться Google и в будущих телефонах Pixel.

Правительство США посредством Закона о CHIPS выделило значительные средства для стимулирования производства чипов в США и снижения зависимости от зарубежных поставщиков. Этот шаг направлен на стимулирование полупроводниковой промышленности США на фоне напряженности в отношениях с Китаем из-за Тайваня.

Хотя правительство учредило Национальную программу по производству передовой упаковки для доставки упаковки для чипов в США, она получает значительно меньше финансирования по сравнению с производством чипов. В Институте печатных схем заявили, что это указывает на отсутствие приоритета упаковки. TSMC не планирует строить упаковочные мощности в США из-за высоких затрат и, вероятно, предложит любой будущий метод упаковки на Тайване.

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