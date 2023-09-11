Apple примет стандарт USB-C для будущих выпусков iPhone

После многих лет сопротивления Apple Inc., наконец, капитулировала перед стандартом USB-C и будет использовать его для всех будущих выпусков iPhone. Компания использует свой собственный порт Lightning для зарядки устройств с 2012 года. Хотя порт Lightning был уникальным преимуществом для Apple, он также стал обузой для потребителей из-за высокой стоимости сменных кабелей.

Решение о переходе на USB-C было принято после того, как Европейский Союз (ЕС) подписал в октябре 2022 года общий мандат на зарядное устройство. Согласно этому мандату, все мобильные телефоны, планшеты и камеры, продаваемые в ЕС, должны иметь зарядное устройство USB Type-C. порт. Ноутбуки последуют этому примеру в 2026 году. Директива была принята, чтобы сократить количество ненужных покупок зарядных устройств и стандартизировать зарядку всех устройств.

Apple решительно выступает против единого мандата на зарядные устройства, утверждая, что это душит инновации. Однако с тех пор компания признала, что у нее нет другого выбора, кроме как подчиниться. Фактически, Apple уже включила USB-C в свой iPad Air в 2020 году и в iPad 10-го поколения в 2022 году. Теперь компания распространит эту стандартизацию на пространство iPhone.

Переход на USB-C принесет удобство потребителям, поскольку им больше не придется носить с собой несколько зарядных кабелей для разных устройств. Кроме того, это, вероятно, снизит стоимость замены кабелей, поскольку кабели USB-C более доступны и, как правило, дешевле, чем кабели Lightning.

Решение Apple принять стандарт USB-C для будущих выпусков iPhone будет официально объявлено 12 сентября вместе с выпуском iPhone 15. Это знаменует конец эпохи для Apple и начало более универсальной зарядки для потребителей.

источники:

- Би-би-си

– Официальный сайт Европейского Союза