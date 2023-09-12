Акции Apple упали на сообщениях об ограничениях со стороны Китая

Акции Apple сильно упали на прошлой неделе после сообщений о том, что Китай вводит ограничения на использование государственными служащими iPhone и других устройств Apple в рабочих целях. Эти ограничения вызвали обеспокоенность среди инвесторов, особенно если учесть, что на долю Китая приходится примерно 20% доходов Apple. Потенциальный ущерб бизнесу Apple в преддверии презентации нового iPhone под названием «Wonderlust», запланированной на вторник, привел к снижению доверия инвесторов.

Один аналитик, Тьяго Капульскис из Itau BBA, считает, что текущую оценку акций трудно понять, учитывая замедление роста. Исторически акции Apple торгуются с коэффициентом цена/прибыль (P/E), составляющим около 19. Однако из-за возросшего спроса, вызванного пандемией Covid-19, акции в настоящее время торгуются с коэффициентом P/E, в 27 раз превышающим форвардный. Несмотря на это, компания сообщила о снижении совокупной выручки и чистой прибыли два квартала подряд. Капульскис предполагает, что эти факторы делают сейчас подходящее время для продажи акций с прогнозируемым падением на 9% по сравнению с текущими уровнями.

Потенциальное влияние Китая на доходы Apple является еще одной причиной для беспокойства. Хотя ограничения в настоящее время распространяются только на государственных служащих, по оценкам Капульскиса, общее влияние на доходы составит менее 1%. Второй сценарий, предполагающий негативные настроения и более широкий бойкот, аналогичный прошлым инцидентам с участием таких брендов, как Nike, потенциально может привести к потере доходов Apple на 5%.

Несмотря на эти опасения, Капульскис пока воздерживается от продажи акций. Мероприятие Wonderlust, в ходе которого Apple, как ожидается, представит свой новый iPhone 15, Apple Watch Series 9, обновленную модель AirPods и iPad mini 7, может оказать существенное влияние на динамику акций. Однако Капульскис предполагает, что институциональные инвесторы негативно относятся к акциям Apple и могут ограничить любое потенциальное движение акций Apple.

В целом, хотя опасения по поводу текущей оценки Китая и Apple сохраняются, последствия события «Жажда чудес» и настроения институциональных инвесторов, вероятно, повлияют на будущие показатели акций.

источники:

– Аналитик Itau BBA Тьяго Капульскис

– «Уличные знаки Европы» на канале CNBC.

– Аналитики Банка Америки