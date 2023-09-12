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Акции Apple упали на сообщениях об ограничениях со стороны Китая

ByРоберт Эндрю

сентябрь 12, 2023
Акции Apple упали на сообщениях об ограничениях со стороны Китая

Акции Apple сильно упали на прошлой неделе после сообщений о том, что Китай вводит ограничения на использование государственными служащими iPhone и других устройств Apple в рабочих целях. Эти ограничения вызвали обеспокоенность среди инвесторов, особенно если учесть, что на долю Китая приходится примерно 20% доходов Apple. Потенциальный ущерб бизнесу Apple в преддверии презентации нового iPhone под названием «Wonderlust», запланированной на вторник, привел к снижению доверия инвесторов.

Один аналитик, Тьяго Капульскис из Itau BBA, считает, что текущую оценку акций трудно понять, учитывая замедление роста. Исторически акции Apple торгуются с коэффициентом цена/прибыль (P/E), составляющим около 19. Однако из-за возросшего спроса, вызванного пандемией Covid-19, акции в настоящее время торгуются с коэффициентом P/E, в 27 раз превышающим форвардный. Несмотря на это, компания сообщила о снижении совокупной выручки и чистой прибыли два квартала подряд. Капульскис предполагает, что эти факторы делают сейчас подходящее время для продажи акций с прогнозируемым падением на 9% по сравнению с текущими уровнями.

Потенциальное влияние Китая на доходы Apple является еще одной причиной для беспокойства. Хотя ограничения в настоящее время распространяются только на государственных служащих, по оценкам Капульскиса, общее влияние на доходы составит менее 1%. Второй сценарий, предполагающий негативные настроения и более широкий бойкот, аналогичный прошлым инцидентам с участием таких брендов, как Nike, потенциально может привести к потере доходов Apple на 5%.

Несмотря на эти опасения, Капульскис пока воздерживается от продажи акций. Мероприятие Wonderlust, в ходе которого Apple, как ожидается, представит свой новый iPhone 15, Apple Watch Series 9, обновленную модель AirPods и iPad mini 7, может оказать существенное влияние на динамику акций. Однако Капульскис предполагает, что институциональные инвесторы негативно относятся к акциям Apple и могут ограничить любое потенциальное движение акций Apple.

В целом, хотя опасения по поводу текущей оценки Китая и Apple сохраняются, последствия события «Жажда чудес» и настроения институциональных инвесторов, вероятно, повлияют на будущие показатели акций.

источники:
– Аналитик Itau BBA Тьяго Капульскис
– «Уличные знаки Европы» на канале CNBC.
– Аналитики Банка Америки

By Роберт Эндрю

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