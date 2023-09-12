Apple выпускает обновления безопасности для устранения уязвимости нулевого дня в старых iPhone

Apple выпустила обновления безопасности для старых моделей iPhone, чтобы устранить недавно обнаруженную уязвимость нулевого дня. Эта уязвимость, отслеживаемая как CVE-2023-41064, активно использовалась для заражения устройств iOS шпионским ПО Pegasus, разработанным NSO Group.

Уязвимость нулевого дня, CVE-2023-41064, представляет собой недостаток удаленного выполнения кода, который используется путем отправки вредоносных изображений через iMessage. Citizen Lab, группа по исследованию безопасности, ранее в этом месяце сообщила, что эта уязвимость, наряду с другой уязвимостью, известной как CVE-2023-41061, была частью цепочки атак с нулевым щелчком под названием BLASTPASS. В ходе этой атаки специально созданные изображения были отправлены через вложения iMessage PassKit для установки шпионского ПО на целевые устройства.

Даже полностью исправленные устройства iOS под управлением версии 16.6 были подвержены этой атаке. В ответ Apple выпустила macOS Ventura 13.5.2, iOS 16.6.1, iPadOS 16.6.1 и watchOS 9.6.2 в качестве обновлений безопасности для устранения этих уязвимостей. Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) также выпустило предупреждение, требующее от федеральных агентств применить исправления до 2 октября 2023 года.

Для дополнительной защиты устройств Apple перенесла обновления безопасности в более старые версии программного обеспечения. iOS 15.7.9 и iPadOS 15.7.9, macOS Monterey 12.6.9 и macOS Big Sur 11.7.10 теперь включают необходимые исправления.

Стоит отметить, что поддержка iOS 15 закончилась в сентябре 2022 года, тогда как Монтерей и Биг-Сур по-прежнему поддерживаются Apple. Обновления безопасности охватывают ряд старых моделей iPhone, включая iPhone 6s, iPhone 7, iPhone SE первого поколения, iPad Air 2, iPad mini четвертого поколения и iPod touch седьмого поколения.

Хотя на данный момент атак на компьютеры macOS не наблюдалось, настоятельно рекомендуется также установить обновления безопасности и на эти устройства. На протяжении всего года Apple усердно работала над устранением различных уязвимостей нулевого дня на своих платформах, и на данный момент исправлено в общей сложности 13 уязвимостей.

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