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Топ бесплатных и платных приложений для iPhone в США

ByРоберт Эндрю

сентябрь 12, 2023
Топ бесплатных и платных приложений для iPhone в США

В этой статье мы рассмотрим лучшие бесплатные и платные приложения для iPhone в США. Эти приложения предлагают множество функций и удовлетворяют различные интересы и потребности.

Среди лучших бесплатных приложений для iPhone в США стоит отметить Temu: Shop Like a Billionaire. Temu позволяет пользователям покупать предметы роскоши и ощущать образ жизни миллиардера. Еще одно популярное приложение — YouTube TV, которое предлагает пользователям широкий выбор потокового контента. TikTok, известный своими короткими вирусными видеороликами, также попал в этот список.

С другой стороны, в число самых платных приложений для iPhone в США входит Minecraft, очень популярная игра, которая позволяет игрокам создавать свои собственные миры. Geometry Dash — еще одно платное приложение, сочетающее в себе музыку и игровой процесс, основанный на навыках. У известной настольной игры «МОНОПОЛИЯ» также есть цифровая версия, доступная для пользователей iPhone.

Другие платные приложения, попавшие в список, включают Heads Up!, веселую игру для вечеринок, и Plague Inc., стратегическую игру-симулятор, в которой игроки создают и развивают патоген, чтобы заразить и уничтожить человечество.

Эти приложения предлагают широкий спектр развлечений: от игр до образа жизни. Ищете ли вы роскошные покупки или увлекательную игру, в App Store есть варианты.

источники:
– Тему: Делай покупки как миллиардер, Тему
– YouTube TV, Google LLC
– ТикТок, ООО «ТикТок»
— Майнкрафт, Моджанг
– Geometry Dash, RobTop Games AB
– МОНОПОЛИЯ, игровая студия Marmalade
– Внимание!, Warner Bros.
– Plague Inc., Ndemic Creations

Примечание. URL-адреса удалены из источников.

By Роберт Эндрю

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