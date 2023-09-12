Apple, технологический гигант, представила свое последнее дополнение к серии Apple Watch, выпустив Apple Watch Ultra 2. Эти новые умные часы могут похвастаться замечательным временем автономной работы — до 36 часов без подзарядки. Более того, в режиме пониженного энергопотребления время автономной работы увеличивается до впечатляющих 72 часов.

Одной из выдающихся особенностей Apple Watch Ultra 2 является эксклюзивный циферблат под названием «modular ultra», который Apple разработала специально для этого устройства. Кроме того, умные часы оснащены чипом S9, обеспечивающим повышенную производительность и эффективность.

Apple Watch Ultra 799 при стартовой цене 66,200 долларов США (2 9 фунтов стерлингов) предлагают ряд инновационных функций и возможностей. Во время презентации Apple также сделала важное заявление относительно материалов, используемых в их продуктах. Компания сообщила, что больше не будет использовать кожу ни в одном из своих новых продуктов Apple. Кроме того, Apple подчеркнула свою приверженность принципам устойчивого развития, заявив, что Apple Watch Series XNUMX — их первый продукт с нулевым выбросом углерода. В будущем все производство часов Apple будет полностью работать на экологически чистой электроэнергии.

Apple также представила новые часы Series 9 Watch, которые могут похвастаться более мощным процессором. Это объявление предшествовало долгожданному представлению iPhone 15, который, как ожидается, будет оснащен новыми портами для зарядки, улучшенными камерами и потенциально более высокими ценами на модели премиум-класса. Что касается функциональности, часы Series 9 теперь включают функцию под названием «двойное касание». Дважды коснувшись большим и указательным пальцами, пользователи могут выполнять различные задачи, не прикасаясь к часам.

В ходе мероприятия главный операционный директор Apple Джефф Уильямс объяснил, что функция «двойного касания» использует машинное обучение для обнаружения тонких изменений в кровотоке, когда пользователь сжимает пальцы. Это усовершенствование позволяет пользователям заниматься другими видами деятельности, например выгуливать собаку или держать чашку кофе, при этом взаимодействуя со своими умными часами.

Кроме того, генеральный директор Apple Тим Кук сообщил, что компания продолжает планировать выпуск гарнитуры смешанной реальности Vision Pro в начале 2024 года. Этот долгожданный продукт призван предоставить пользователям захватывающий и преобразующий опыт дополненной реальности.

В целом, последние анонсы Apple продемонстрировали их постоянную приверженность инновациям, устойчивому развитию и пользовательскому опыту. Apple Watch Ultra 2 и Series 9 Watch, а также будущая гарнитура Vision Pro демонстрируют стремление Apple расширять технологические границы и предоставлять своим клиентам передовые продукты.

(Примечание: данная статья основана на информации из различных источников.)

источники:

– Аноним. (2023, 12 сентября). Apple представляет новые Apple Watch Ultra 2 с впечатляющими характеристиками. Живая мята.

– Аноним. (2023, 12 сентября). Apple Watch Series 9 дебютируют с расширенной функциональностью. Живая мята.