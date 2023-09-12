Apple представляет iPhone 15 с портом USB-C и улучшенной системой камеры

Apple только что представила свои новейшие смартфоны — iPhone 15 и iPhone 15 Plus, отличительной особенностью которых является наличие порта USB-C. Это знаменует собой отход от фирменного разъема Lightning от Apple, поскольку компания переходит в соответствие с будущими правилами Европейского Союза. Стоимость iPhone 15 начинается от 799 долларов за модель емкостью 128 ГБ, а цена iPhone 15 Plus — от 899 долларов за ту же емкость памяти.

Хотя дизайн iPhone этого года очень похож на iPhone 14, в нем есть заметные улучшения. Все модели теперь оснащены Dynamic Island — вырезом в форме таблетки, представленным в iPhone 14 Pro и Pro Max. Он предлагает новый способ просмотра уведомлений и взаимодействия с приложениями. Кроме того, iPhone 15 может похвастаться OLED-дисплеем Super Retina, способным отображать контент Dolby Vision с яркостью 1,600 нит. Пиковая яркость этого дисплея достигает 2,000 нит при солнечном свете, что вдвое больше, чем у его предшественника.

Самым значительным обновлением iPhone 15 является система камер. Датчик основной камеры был увеличен до 48 мегапикселей с предыдущих 12 мегапикселей, которые были в iPhone 14. Телефон также оснащен 12-мегапиксельным телеобъективом и улучшенным портретным режимом. Пользователям больше не нужно вручную переключаться в портретный режим, а также улучшены ночной режим, Live Photos и режим действий.

Внутри iPhone 15 Apple обновила чипсет до A16 — того же процессора, который использовался в прошлогодних моделях iPhone 14 Pro. Компания обещает работу без подзарядки в течение всего дня благодаря аккумулятору большего размера. iPhone 15 также оснащен сверхширокополосным чипом второго поколения для улучшения подключения и точности поиска в Find My.

Наряду с iPhone 15 Apple выпускает новые Apple Watch Series 9, которые оснащены обновленным чипом с улучшенной производительностью графического процессора и сверхширокополосным чипом второго поколения. В часах также реализована функция «двойного касания» и многое другое.

источники:

Грань