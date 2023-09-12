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Представляем iPhone 15: изменения и обновления

ByГабриэль Бота

сентябрь 12, 2023
Представляем iPhone 15: изменения и обновления

Мероприятия по презентации iPhone от Apple всегда вызывают много шума и волнений, и недавняя презентация iPhone 15 не стала исключением. iPhone остается важнейшей частью бизнеса Apple, ежегодно принося значительную часть доходов компании. В этом последнем выпуске Apple стремится представить устройство, вобравшее в себя все технологические достижения и инновации, разработанные со времени выпуска первого iPhone в 2007 году.

Одним из заметных изменений в iPhone 15 является переход от фирменного зарядного разъема Lightning от Apple к общепринятому порту USB-C. Это изменение было вызвано решением Европейского Союза. В результате пользователи смогут использовать один и тот же кабель для зарядки своих iPhone, а также других устройств, таких как наушники и колонки.

Что касается дизайна, Apple представила ряд новых цветов для iPhone 15, включая розовый, желтый, зеленый, синий и черный. Модели iPhone 15 Pro имеют внешнюю конструкцию из титана, что делает их легче и долговечнее. Края экрана также были уменьшены, что позволило увеличить размер дисплея.

Одной из примечательных особенностей моделей iPhone 15 Pro является замена кнопки отключения звука на программируемую кнопку действия. Пользователи могут настроить эту кнопку для выполнения различных функций, таких как отключение/включение звука, запуск приложений или запуск голосовых заметок.

Что касается усовершенствований камеры, Apple оснастила модели iPhone 15 начального уровня той же технологией камеры, что и в предыдущей линейке iPhone 14 Pro. Сюда входит 48-мегапиксельная основная камера, которая фиксирует больше деталей и улучшает фокусировку. Компьютерная фотография гарантирует, что пользователи смогут делать высококачественные изображения даже без модели Pro.

Модели iPhone 15 Pro также могут похвастаться улучшенными функциями камеры: новыми предустановленными фокусными расстояниями, расширенными возможностями масштабирования, улучшенной стабилизацией изображения и улучшенной фотосъемкой при слабом освещении. Кроме того, обе модели Pro совместимы с записью «Пространственного видео» — формата 3D-видео, поддерживаемого будущей гарнитурой Apple Vision Pro.

iPhone 15 Pro Max, Pro и другие модели предлагают ряд функций и обновлений, отвечающих различным потребностям и предпочтениям пользователей. Apple стремится создать устройство, которое будет не только технологически продвинутым, но также визуально привлекательным и удобным для пользователя.

источники:

– Статья: «Почему такая компания, как Apple, может привлечь столько внимания к простому запуску продукта?» (URL-адрес не указан)

– Источник изображения: Apple

By Габриэль Бота

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