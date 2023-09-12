Apple объявляет дату выхода iOS 17

Apple наконец-то раскрыла дату выпуска iOS 17 во время своего недавнего мероприятия. Последняя версия программного обеспечения будет доступна для бесплатного обновления в понедельник, 18 сентября. Это объявление было сделано после большого ожидания со стороны пользователей Apple, поскольку программное обеспечение было впервые анонсировано на мероприятии WWDC в июне. Ожидается, что iOS 17 полностью изменит возможности iPhone.

Перед официальным релизом тестерам была доступна бета-версия iOS 17. Однако полная версия теперь будет доступна всем. Есть несколько интересных функций, которые привлекли внимание пользователей. Одной из таких функций является обновление FaceTime, позволяющее пользователям оставлять видеоголосовые сообщения. Кроме того, инструмент под названием NameDrop позволит пользователям легко обмениваться контактной информацией, просто держа свои телефоны близко друг к другу. Для тех, кто любит организованность, также было представлено новое приложение-журнал.

Одним из значительных улучшений, которое привлекло внимание многих, является обещание расширенной функции автозамены. Говорят, что эта обновленная автозамена учится на предпочтениях пользователя, устраняя разочарование, связанное с непреднамеренными заменами слов.

В день запуска 18 сентября доступ к iOS 17 можно будет получить, обновив программное обеспечение. Это позволит пользователям пользоваться всеми новыми и улучшенными функциями, которые были представлены. Apple продолжает предоставлять усовершенствования, которые улучшают взаимодействие с пользователем для своих клиентов.

источники:

– Объявление о мероприятии Apple