Apple Event 2023: может ли iPhone 15 переломить ситуацию для Apple Inc.?

Долгожданная презентация iPhone от Apple Inc. всегда является важным моментом для компании, а событие этого года имеет еще больший вес. Выпуская новую линейку iPhone 15, Apple стремится переломить череду вялых продаж и возродить потребительский энтузиазм.

Технический гигант сталкивается с множеством проблем, включая более широкое замедление спроса на смартфоны в отрасли и опасения по поводу присутствия компании в Китае, ее крупнейшем международном рынке. Кроме того, решение о переходе на стандарт зарядки USB-C может не понравиться потребителям, накопившим коллекции аксессуаров Lightning.

Однако есть многообещающие факторы, работающие в пользу Apple. iPhone продолжает оставаться самым прибыльным продуктом компании, на его долю приходится около половины ее продаж. Способность Apple продвигать модели более высокого класса с эксклюзивными функциями также помогла ей поддерживать спрос и устанавливать более высокие цены.

Несмотря на общий спад рынка смартфонов, Apple превзошла своих конкурентов. В то время как поставки iPhone упали на 2% в прошлом квартале, Samsung Electronics Co. испытала гораздо более резкий спад - на 15%. Эта относительная устойчивость позволила Apple завоевать долю рынка в отрасли.

Одним из потенциальных препятствий для Apple является прием iPhone 15 в Китае. Хотя китайский рынок был ярким пятном для компании, недавние правительственные запреты и конкуренция со стороны Huawei Technologies Co. вызвали обеспокоенность по поводу потенциального ухудшения настроений в отношении Apple. Однако Apple сталкивалась с подобными проблемами в прошлом и сумела восстановиться.

Когда Apple представит свой последний iPhone и обновит другие продукты, такие как Apple Watch и AirPods, все внимание будет приковано к производительности компании. Сезон праздников послужит лакмусовой бумажкой способности Apple преодолеть эти проблемы и восстановить позиции на рынке смартфонов.

источники:

– Название статьи: Мероприятие Apple 2023: презентация iPhone от Apple Inc. всегда является самым важным временем года.

– Источник статьи: [Название источника]