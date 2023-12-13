Раскрытие потенциала наноматериалов с помощью биологии

В своей революционной лекции в Массачусетском технологическом институте Анджела Белчер погрузилась в захватывающий мир нанотехнологий, исследуя, как биологию можно использовать для создания новых и инновационных наноматериалов. Белчер, профессор биологической инженерии и материаловедения в Массачусетском технологическом институте, объяснил, что, используя возможности биологии, ученые могут открыть новые способы создания материалов на наноуровне.

Одним из примеров, представленных Белчером, была модификация бактериофага М13, вируса, который специфически заражает бактерии. Манипулируя генами вируса, исследовательская группа Белчера смогла добавить новые последовательности ДНК и пептидов, эффективно используя вирус в качестве матрицы для создания неорганических материалов. Возможность контролировать материалы на наноуровне открывает широкий спектр применений: от разработки батарей и топливных элементов до восстановления окружающей среды и медицинской диагностики.

Белчер также обсудил потенциал использования бактериофага М13 для улучшения окружающей среды. Бывший студент Геран Чжан успешно модифицировал вирус, создав материалы на основе углерода с большой площадью поверхности, которые могут расщеплять небольшие молекулы. Этот прорыв может иметь значение для очистки рек, борьбы со смогом и даже для разработки боевых отравляющих веществ.

Потенциал нанотехнологий распространяется и на область биомедицинской визуализации. Белчер подчеркнул важность визуализации в ближнем инфракрасном диапазоне, которая позволяет ученым глубже заглянуть внутрь тела. Ее лаборатория разработала инструменты визуализации с использованием углеродных нанотрубок, которые могут обнаруживать крошечные опухоли во время операции. Создав вирус, несущий флуоресцентные нанотрубки, врачи теперь могут выявлять опухоли, которые в противном случае остались бы незамеченными.

Белчер завершила свое выступление, обсудив цель, которую разделяют она и ее команда: разработать технологию обнаружения и диагностики рака яичников в течение следующих пяти-десяти лет. Сканируя всю маточную трубу на предмет предраковых поражений, они стремятся улучшить раннее выявление и лечение этого смертельного заболевания.

Лекция Анджелы Белчер пролила свет на огромный потенциал использования биологии для открытия новых возможностей нанотехнологий. Используя силу природы, ученые могут совершить революцию в самых разных областях: от хранения энергии до восстановления окружающей среды и диагностики рака.