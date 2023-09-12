Остерегайтесь зараженных шпионским ПО приложений для обмена сообщениями в магазине Google Play

Краткое описание: В магазине Google Play обнаружено несколько зараженных шпионским ПО версий популярных мессенджеров Telegram и Signal. Исследователи кибербезопасности из «Лаборатории Касперского» идентифицировали эти вредоносные приложения под названием «Evil Telegram», которые обманом заставляют пользователей загружать их, выдавая себя за законные аналоги. Поддельные приложения имеют схожие интерфейсы и функции, поэтому их сложно отличить от настоящих. После установки зараженные приложения собирают конфиденциальную информацию со скомпрометированных устройств Android, включая имена, идентификаторы пользователей, контакты, номера телефонов и сообщения чата. Украденные данные затем отправляются на сервер злоумышленников. Зараженные шпионским ПО приложения были замаскированы под уйгурскую, упрощенную и китайскую версии Telegram. Чтобы еще больше убедить пользователей, разработчики заявили, что эти фейковые приложения работают быстрее через распределенную сеть центров обработки данных по всему миру. Несмотря на свою обманчивую природу, зараженные приложения собрали миллионы загрузок, прежде чем Google удалил их.

Чтобы нацелиться на ничего не подозревающих пользователей Android, мошенники воспользовались популярностью Telegram и Signal, двух известных альтернатив WhatsApp, принадлежащему Meta. Хотя эти платформы обмена сообщениями не так известны, они могут похвастаться значительной базой пользователей. Однако их относительная неизвестность по сравнению с WhatsApp сделала их уязвимыми для злоумышленников, стремящихся воспользоваться их растущей популярностью.

Зараженные шпионским ПО приложения были умело замаскированы под легальные версии Telegram. Они точно имитировали официальное приложение с соответствующими элементами интерфейса и функциями. Вредоносные копии даже содержали описания приложений на предполагаемом языке и изображения, аналогичные тем, что есть на официальной странице Telegram. Пользователей заставили поверить, что они загружают настоящее приложение Telegram, но они стали жертвами механизмов сбора данных шпионского ПО.

В ходе расследования исследователи кибербезопасности обнаружили, что зараженные приложения на самом деле были модифицированными версиями подлинных приложений. Ключевым отличием стало включение в код дополнительного модуля, предназначенного для мониторинга активности пользователей внутри мессенджера. Затем эти данные были отправлены на сервер управления, которым управляют создатели шпионского ПО. К сожалению, дополнительному модулю удалось избежать обнаружения модераторами Google Play, что позволило загружать и использовать вредоносные приложения миллионам пользователей Android.

Чтобы не стать жертвой такого мошенничества, крайне важно загружать приложения только из надежных источников и тщательно проверять их подлинность. Google Play Store и другие магазины приложений должны постоянно отслеживать приложения, потенциально зараженные шпионским ПО, чтобы обеспечить безопасность своих пользователей.

источники:

– Касперский

– Входные данные IANS