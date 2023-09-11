Ubisoft предоставляет обновленную информацию о дате выпуска Xdefiant и статусе разработки

Ubisoft недавно поделилась важной новостью, касающейся даты выпуска и статуса разработки своей будущей игры Xdefiant. В сообщении на своем официальном сайте исполнительный продюсер Марк Рубин сообщил, что игра не прошла процесс подачи заявок для Sony и Xbox, что привело к проблемам с соблюдением требований, которые необходимо устранить до подтверждения даты выпуска.

Рубин пояснил, что компания получила первые результаты процесса подачи заявок в середине августа, которые свидетельствовали о том, что игра не соответствует необходимым требованиям соответствия. Это открытие стало неожиданностью для команды, поскольку они недооценили объем работы, необходимой для обеспечения соответствия.

В результате Ubisoft в настоящее время не может назвать конкретную дату выпуска Xdefiant. Вместо этого они сосредоточены на решении проблем, связанных с соблюдением требований, и готовятся к следующему представлению владельцам платформы. Если заявка будет принята, игра потенциально может быть выпущена в середине-конце сентября. Однако существует вероятность того, что может быть предоставлен условный пропуск, требующий патча первого дня с окончательными исправлениями для соответствия. В таком случае дата релиза будет перенесена на начало/середину октября.

Несмотря на эту неопределенность, Рубин заверил фанатов, что Ubisoft по-прежнему привержена прозрачности и прислушивается к отзывам игроков. Команда уже учла пожелания игроков при разработке игры, такие как включение голосования за карту и предстоящий режим, подобный S&D. Рубин подчеркнул, что Xdefiant задумана как игра для сообщества, а Ubisoft стремится предоставить максимально возможный опыт.

В заключение, поклонникам Xdefiant придется немного подождать выхода игры, поскольку Ubisoft работает над обеспечением соответствия требованиям Sony и Xbox. Команда активно решает проблемы, выявленные в процессе подачи заявок, и надеется сообщить точную дату выпуска как можно скорее.

Источник: Ubisoft с официального сайта Ubisoft.