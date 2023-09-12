Amazon снизил цену на Apple Watch Series 8 в преддверии презентации нового Apple

Amazon недавно снизил цену на Apple Watch Series 8 на 89 долларов, предложив покупателям скидку 22%. Эта скидка появилась в то время, когда циркулируют слухи о выпуске новых умных часов Apple. Apple Watch Series 8 теперь можно приобрести за 310 долларов по сравнению с первоначальной ценой в 399 долларов.

MacWorld сообщил, что эта распродажа на Amazon совпадает с предстоящим в 2023 году мероприятием Apple по запуску продукта Wonderlust. Ожидается, что во время этого мероприятия будут представлены новые модели умных часов, в том числе Apple Watch Series 9, наряду с iPhone 15 и потенциально новыми моделями AirPods.

Хотя Apple официально не подтвердила, что будет представлено на мероприятии «Wonderlust», эта сниженная цена на Apple Watch Series 8 предполагает, что новые модели действительно могут появиться на горизонте.

Apple Watch Series 8 предлагает множество функций, включая измерение температуры, мониторинг кислорода в крови, отслеживание сердечного ритма, мониторинг сна и отслеживание фитнеса. Он также спроектирован так, чтобы быть устойчивым к трещинам, воде и пыли. Кроме того, часы совместимы со всеми устройствами Apple.

Покупатели могут выбирать между полночью и красным цветом по сниженной цене на Amazon.

В дополнение к сделке по Apple Watch Series 8 Amazon также предлагает скидки на другие продукты Apple. Сюда входят Apple AirPods Pro (2-го поколения) по цене 219 долларов, Apple iPad (9-го поколения) по цене 399 долларов, ноутбук Apple MacBook Air 2020 года по цене 849 долларов и Apple Pencil (2-го поколения) по цене 89 долларов.

Чтобы получить больше продуктов Apple со скидкой, покупатели могут посетить веб-сайт Amazon.

Источник: MacWorld

Определения:

– Apple Watch Series 8: восьмое поколение умных часов Apple, известное своими расширенными функциями мониторинга здоровья и совместимостью с устройствами Apple.

– Мероприятие «Жажда чудес»: предстоящее мероприятие по презентации продукта Apple, на котором, как ожидается, будут представлены новые умные часы Apple, iPhone и, возможно, модели AirPods.

– Amazon: онлайн-платформа розничной торговли, предлагающая различные продукты, включая бытовую электронику, такую ​​​​как Apple Watch Series 8.

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