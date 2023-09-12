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Аманда Холден ошеломляет в кожаном мини-платье

ByВики Ставропулу

сентябрь 12, 2023
Аманда Холден ошеломляет в кожаном мини-платье

Аманда Холден, 52-летняя британская телеведущая, недавно привлекла внимание своим черным кожаным мини-платьем, доказав, что возраст – это всего лишь цифра, когда дело касается моды. Несмотря на свою потрясающую внешность, она рассказала, что по-прежнему выпивает один Aperol Spritz в день, даже когда пытается пройти детоксикацию.

Выбор одежды Холден продемонстрировал ее уверенность и модный стиль. Черное кожаное мини-платье подчеркнуло ее фигуру, позволив ей одновременно излучать элегантность и остроту. Ее выбор наряда вызвал резкое повышение температуры и получил похвалы как от фанатов, так и от модных критиков.

Помимо безупречного чувства моды, Холден также рассказала о своем пристрастии к алкоголю. Несмотря на то, что она заботится о своем здоровье и ведет сбалансированный образ жизни, она призналась, что наслаждается одним Aperol Spritz в день. Это открытие стало неожиданностью для многих, поскольку противоречило ее попыткам детоксикации.

Хотя ежедневное употребление алкогольных напитков может показаться контрпродуктивным для детоксикации, важно отметить, что умеренность является ключевым моментом. Aperol Spritz, популярный коктейль, приготовленный из апероля, просекко и газированной воды, можно употреблять в умеренных количествах, не нанося ущерба здоровью.

Уверенность, личный стиль и честность Холден в выборе образа жизни вдохновляют многих. Поддерживая баланс между снисходительностью и умеренностью, она призывает других уделять первоочередное внимание своему благополучию, продолжая при этом наслаждаться тем, что они любят.

источники:
– Исходная статья Сары Пакер и Герайнта Ллевеллина для Mailonline (без URL-адресов)

By Вики Ставропулу

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