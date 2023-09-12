Picross e Games обретают новую жизнь на Nintendo Switch

Все девять игр серии Picross e, первоначально выпущенные на 3DS, наконец-то добрались до Nintendo Switch. Игры были недоступны для покупки с марта, когда закрылся интернет-магазин 3DS. Однако теперь разработчик Jupiter объявил, что первая игра серии Picross S+ выйдет на Switch в следующем году.

Picross S+ будет доступен по цене 3.99 фунтов стерлингов (или 5 евро/5 долларов США для читателей в других регионах), а остальные электронные игры Picross будут предлагаться в виде дополнительных пакетов контента по той же цене.

Серия Picross e изначально была выпущена в период с 2011 по 2018 год. Однако последняя игра в серии, Picross e9, была выпущена только в Японии, поэтому фанаты за пределами Японии жаждали наконец получить доступ к игре.

Этот шаг по переносу электронных игр Picross на Nintendo Switch может показаться немного запутанным, но он гарантирует, что эти любимые игры не уйдут в безвестность. По оценкам Фонда истории видеоигр, ошеломляющие 87 процентов игр, выпущенных до 2010 года, сейчас недоступны. Учитывая это, становится ясно, что сохранение этих игр и обеспечение их доступности для новой аудитории имеет решающее значение для их долговечности в игровой истории.

Picross S+ знаменует собой захватывающее возрождение серии Picross e и предлагает фанатам возможность снова насладиться этими приключениями, полными головоломок. Учитывая обещание появления дополнительных пакетов контента, будущее для поклонников этой популярной франшизы выглядит светлым.

источники:

- Нинтендо Лайф