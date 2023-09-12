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Picross S+: новое дополнение к серии Mind-Testing Monogram

ByГабриэль Бота

сентябрь 12, 2023
Picross S+: новое дополнение к серии Mind-Testing Monogram

Jupiter объявила о предстоящем выпуске Picross S+, последней части популярной серии монограмм, проверяющих разум, для Nintendo Switch. Одной из замечательных особенностей этой игры является то, что она будет включать в себя все девять игр Picross e от 3DS, которые ранее были доступны только для скачивания в закрытом интернет-магазине.

Базовый контент Picross S+ будет доступен за 3.99 фунтов стерлингов / 4,99 евро / 4.99 долларов США, в то время как каждая отдельная запись серии 3DS будет предлагаться в виде дополнительных пакетов платного контента по одинаковой цене. Хотя это может показаться относительно дорогим способом перенести игры на Switch, в настоящее время это единственный вариант из-за закрытия интернет-магазина 3DS.

Каждый пакет контента будет включать 150 головоломок Picross и Mega Picross из соответствующих игр, предоставляя игрокам обширную коллекцию головоломок для удовольствия. Одним из особенно интересных нововведений является Picross e9, игра, которая ранее была эксклюзивной для Японии.

Picross S+ планируется выпустить в 2024 году; однако конкретная дата релиза на данный момент не объявлена. Поклонники серии Picross на Западе наконец-то получат возможность приобрести полный набор игр с выпуском Picross S+.

Добавите ли вы Picross S+ в свою игровую коллекцию в следующем году? Дайте нам знать об этом в комментариях.

Определения:
– Picross: игра-головоломка, в которой игроки используют логику, чтобы определить, какие ячейки сетки следует заполнить, чтобы открыть скрытую картинку.
– Nintendo Switch: игровая консоль, разработанная Nintendo.
– Только для скачивания: относится к играм или контенту, который можно получить только через онлайн-загрузку, а не через физические копии.
– Интернет-магазин: цифровой рынок для покупки и загрузки игр, приложений и другого контента на консоли Nintendo.

источники:
– Конкретные источники не указаны.

By Габриэль Бота

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