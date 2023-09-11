Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: Путеводитель по новому оружию

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty — это расширение, которое представляет игрокам новое оружие. Расширение не только предлагает свежую историю, но также включает в себя новые навыки, окружающую среду, транспортные средства и квесты. Одним из самых интересных дополнений в игре является арсенал нового оружия.

Оснащение Ви мощным огнестрельным и холодным оружием — один из самых приятных аспектов Киберпанка. Это позволяет игрокам, особенно обладателям лучших сборок Cyberpunk 2077, с легкостью побеждать грозных врагов.

Phantom Liberty вводит в игру несколько новых видов оружия. Вот некоторые из них:

Порядок:

Орден — двуствольное ружье с грозными модификациями, такими как колючая проволока и красная аэрозольная краска. Местные правоохранительные органы назвали его «незаконным», что указывает на его разрушительную силу.

Зернистость:

Грит – компактный пистолет с удлиненным магазином. Добавленные боеприпасы полезны для уничтожения нескольких противников. Как и Порядок, Выдержка также считается «незаконной» и считается мощным оружием.

надзиратель:

Warden — это пистолет-пулемет черно-желтого цвета. Его огневая мощь увеличивается за счет аккумуляторного блока, что, вероятно, позволяет игрокам заряжать свои выстрелы для большей проникающей способности.

Скопа:

Osprey — снайперская винтовка с длинным стволом, мощным магазином и изящным оптическим прицелом. Он подходит для боя на дальних дистанциях, обеспечивая игрокам точность и мощь.

Геркулес:

Геркулес — это особое оружие со следами ожогов и символами опасности, указывающими на его опасный и нестабильный характер. Ожидается, что он будет обладать способностями, которые могут причинять врагам огонь или токсичный урон.

Расэцу:

Rasetsu — еще одна снайперская винтовка, длиннее и массивнее, чем Osprey. Это оружие, вероятно, способно пробить тяжелобронированных противников. Его производит компания Tsunami Defense Systems, известная своими передовыми технологиями.

Термальная катана:

Термальная катана — оружие ближнего боя со светящимся красным лезвием. Он может пробивать броню врагов, что делает его отличным выбором для ближнего боя.

Это лишь часть оружия, представленного в Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Следите за обновлениями по мере анонса нового оружия. А пока вы можете посетить нашу страницу Киберпанк, чтобы узнать последние новости и руководства.

источники:

— CD Проект RED

Примечание. Определения терминов и источников опущены.