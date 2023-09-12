Specialized представляет совершенно новый шоссейный велосипед Roubaix SL8 Endurance

Компания Specialized недавно представила последнюю версию своего флагманского шоссейного велосипеда на выносливость Roubaix SL8. Эта новая модель поставляется с несколькими заметными обновлениями, которые повышают ее универсальность и производительность. Наиболее значительные изменения включают увеличенный клиренс для шин диаметром 40 мм, крепления крыльев и обновленную систему Future Shock.

Roubaix SL8 сохранил свой элегантный внешний вид, но список обновлений выходит за рамки эстетики. Дополнительные крепления на верхней и нижней трубах позволяют прикрепить бутылку и сумку на верхнюю трубу, увеличивая возможности хранения велосипеда. Тем не менее, основной изюминкой Roubaix SL8 остается известная технология Future Shock, которая обеспечивает исключительную плавность хода и контроль на различных поверхностях.

Последняя версия, известная как Future Shock 3.0, предлагает ход 20 мм для поглощения ударов и обеспечения более плавной езды. Specialized утверждает, что эта система снижает воздействие на 53 процента по сравнению с конкурентами. Они внесли улучшения, чтобы повысить долговечность, удобство обслуживания и возможность настройки Future Shock. Благодаря более толстому резиновому чехлу и обновленным уплотнениям система лучше защищена от воды и загрязнений. Новая конструкция амортизатора обеспечивает легкий доступ к дополнительной пружине, что облегчает внесение изменений в соответствии с различными предпочтениями во время езды. Что касается возможностей настройки, водители теперь могут регулировать реакцию системы на неровности с помощью шайб предварительной нагрузки.

Specialized предлагает три конфигурации Future Shock 3.0. Топовые модели S-Works и Pro оснащены амортизатором Future Shock 3.3 с гидравлическим демпфированием, который можно регулировать на ходу. Модели Expert и Comp оснащены амортизатором Future Shock 3.2, который также имеет гидравлическое демпфирование, но не имеет возможности регулировки на ходу. Недемпфированный амортизатор Future Shock 3.1, регулируемый пружинами и шайбами, доступен на моделях Sport 105, Sport Apex и Base.

В дополнение к обновлениям Future Shock, Roubaix SL8 включает в себя технологию AfterShock. Подседельный штырь Pavé D-образной формы с конструкцией Dropped Clamp обеспечивает большую гибкость и податливость, обеспечивая комфорт на 18 мм при угле наклона седла 45 градусов. Рама также претерпела улучшения: зазор между шинами увеличился до 40 мм, что делает мотоцикл более маневренным в суровых условиях. Добавление креплений для брызговиков и дополнительных точек крепления на верхней и нижней трубах повышает универсальность велосипеда для велопаковки и длительных поездок.

Кроме того, новая конструкция рамы улучшает аэродинамику, делая мотоцикл быстрее на 17.7 секунды на дистанции 100 км. Использование передовых технологий укладки снижает вес рамы на 50 грамм по сравнению с предыдущими версиями. Полный комплект S-Works Roubaix весит 7.3 кг, а модели Pro, Expert, Comp, Sport и Base варьируются от 8.1 до 9.46 кг.

Roubaix SL8 сохраняет свою геометрию, которая доказала свою эффективность в обеспечении удобной и эффективной посадки для поездок на выносливость. Благодаря впечатляющим обновлениям Roubaix SL8 призван обеспечить беспрецедентное сочетание плавности, скорости и контроля, чтобы оправдать высокие ожидания гонщиков, ищущих дорожный велосипед высшего класса для выносливости.

источники:

Specialized Roubaix SL8: что нового?, Cycling News, [источник]

Specialized Roubaix SL8 – новая рама, BikeRadar, [источник]