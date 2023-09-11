Sonatrach запускает цифровую антикоррупционную платформу для борьбы со взяточничеством

Sonatrach, государственная энергетическая компания Алжира, объявила о запуске своей платформы цифровой отчетности Sonatrach Anti-corruption Compliance: SPEAKUP в целях борьбы с коррупцией и взяточничеством. Платформа была разработана с использованием безопасных стандартов и инструментов для обеспечения конфиденциальности и безопасности лиц, сообщающих о незаконной деятельности.

С помощью этой платформы Sonatrach стремится побудить сотрудников, партнеров, клиентов и других заинтересованных лиц сообщать о серьезных незаконных или незаконных действиях, которые нарушают антикоррупционную политику и кодекс поведения компании. Содействуя честной отчетности, Sonatrach стремится усилить борьбу с коррупцией и создать культуру прозрачности и добросовестности внутри компании.

Будучи одной из крупнейших энергетических компаний в мире, Sonatrach за последние два десятилетия столкнулась с несколькими коррупционными скандалами с участием должностных лиц компании и иностранных организаций. Примечательно, что компания была вовлечена в коррупционное дело с двумя итальянскими компаниями Eni и Saipem, касающееся энергетических и инженерных проектов.

В настоящее время судебная система Алжира расследует приобретение Sonatrach нефтеперерабатывающего завода Augusta на Сицилии в 2018 году. Это расследование привело к депортации бывшего генерального директора компании Абдельмумена ульд Каддура из ОАЭ в 2021 году.

Инициатива Sonatrach по запуску цифровой антикоррупционной платформы является значительным шагом вперед в борьбе с коррупцией и взяточничеством внутри компании. Предоставляя безопасную платформу для отчетности, Sonatrach стремится создать более ответственную и этичную рабочую среду.

Этот шаг обусловлен тем, что многие компании по всему миру осознают важность антикоррупционных мер и внедряют надежные программы обеспечения соответствия. Поощрение сотрудников и заинтересованных сторон выступать против коррупции играет важную роль в предотвращении и борьбе с коррупционной практикой.

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